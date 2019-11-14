普陸首船液化天然氣抵台 估110年自有油氣3.43%
（中央社記者蔡芃敏台北14日電）台灣新南向新里程碑，澳洲普陸首艘液化天然氣船12日抵台，中油說，估普陸在民國110年進入生產高峰期，未來將提升自有油氣比例達3.43%。
澳洲辦事處則表示，能源是台澳經貿關係重要一環，盼不久後澳洲將晉升為台灣最大天然氣供應國，並深化其他能源項目合作。
澳洲普陸首艘液化天然氣船於12日抵達高雄永安港，中油今天舉行「運氣臨門」慶祝典禮，中油董事長歐嘉瑞、總經理李順欽以及澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）等人均出席記者會。
歐嘉瑞致詞時表示，中油投資荷蘭殼牌公司（SHELL）位於西澳大利亞海域的普陸（Prelude）液化天然氣開發案，中油在102年取得此案工作權益5%，而首艘天然氣船近日抵台，為新南向政策開啟新的一頁。
他說，供應穩定能源是中油重要任務，中油未來也將與國內外公司在探採部分、油氣田併購等共同合作。
李順欽則表示，中油天然氣進口多元布局，其中澳洲共有普陸氣田以及依序思計畫，澳洲天然氣占台灣天然氣整體比例將達24%，僅次卡達，且未來預期有望持續增加。
高戈銳表示，能源是台澳經貿關係重要一環，台灣政府訂定2025年天然氣發電將達50%，期待能藉由澳洲天然氣順利達成此目標，盼不久後澳洲可以晉升為台灣第一大天然氣供應國。澳洲也處於能源轉型時期，除了供應台灣天然氣，也希望雙方能在其他能源上相互合作。
普陸海域氣田於去年12月開井生產，第一船液化天然氣（LNG）已於6月11日由浮式液化天然氣船（FLNG）啟運，澳洲普陸首艘液化天然氣船於12日抵達台灣永安港。
普陸海域氣田預計在110年進入生產高峰期，中油將依比例分配，預估每年約可分得液化天然氣、液化石油氣及凝結油合計約280萬桶油當量，普陸案將提高自有油氣占比約1個百分點，自有油氣比例可望逐年提高至110年的3.43%。（編輯：林興盟）1081114