普陸首船液化天然氣抵台 估110年自有油氣3.43%

台灣中油公司參與澳洲普陸浮式液化天然氣開發案分得的第一船液化天然氣（LNG）日前已運抵達高雄永安港，14日在台北舉行「運氣臨門」慶祝典禮，台灣中油董事長歐嘉瑞（左4）、總經理李順欽（左6）、經濟部國營事業委員會副主委吳豐盛（左5）、澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）（右）及荷蘭、日本協力廠商等出席合影。中央社記者張皓安攝 108年11月14日

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）台灣新南向新里程碑，澳洲普陸首艘液化天然氣船12日抵台，中油說，估普陸在民國110年進入生產高峰期，未來將提升自有油氣比例達3.43%。

澳洲辦事處則表示，能源是台澳經貿關係重要一環，盼不久後澳洲將晉升為台灣最大天然氣供應國，並深化其他能源項目合作。

澳洲普陸首艘液化天然氣船於12日抵達高雄永安港，中油今天舉行「運氣臨門」慶祝典禮，中油董事長歐嘉瑞、總經理李順欽以及澳洲駐台代表高戈銳（Gary Cowan）等人均出席記者會。

歐嘉瑞致詞時表示，中油投資荷蘭殼牌公司（SHELL）位於西澳大利亞海域的普陸（Prelude）液化天然氣開發案，中油在102年取得此案工作權益5%，而首艘天然氣船近日抵台，為新南向政策開啟新的一頁。

他說，供應穩定能源是中油重要任務，中油未來也將與國內外公司在探採部分、油氣田併購等共同合作。

李順欽則表示，中油天然氣進口多元布局，其中澳洲共有普陸氣田以及依序思計畫，澳洲天然氣占台灣天然氣整體比例將達24%，僅次卡達，且未來預期有望持續增加。

高戈銳表示，能源是台澳經貿關係重要一環，台灣政府訂定2025年天然氣發電將達50%，期待能藉由澳洲天然氣順利達成此目標，盼不久後澳洲可以晉升為台灣第一大天然氣供應國。澳洲也處於能源轉型時期，除了供應台灣天然氣，也希望雙方能在其他能源上相互合作。

普陸海域氣田於去年12月開井生產，第一船液化天然氣（LNG）已於6月11日由浮式液化天然氣船（FLNG）啟運，澳洲普陸首艘液化天然氣船於12日抵達台灣永安港。

普陸海域氣田預計在110年進入生產高峰期，中油將依比例分配，預估每年約可分得液化天然氣、液化石油氣及凝結油合計約280萬桶油當量，普陸案將提高自有油氣占比約1個百分點，自有油氣比例可望逐年提高至110年的3.43%。（編輯：林興盟）1081114