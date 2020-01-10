台股選前觀望開高震盪 12000點關卡保衛戰

（中央社記者江明晏台北10日電）美伊衝突與美中貿易戰暫緩，美股3大指數再創新高，但台股昨天大漲逾150點後，今天開高震盪，大選前觀望氣氛濃厚，盤中12000點整數關卡一度得而復失。

美國與伊朗衝突未進一步升溫，加上美中即將簽署首階段貿易協議，投資人信心回籠，帶動美股道瓊指數今天強彈211點，3大指數再創新高，蘋果股價漲逾2%，再登歷史高點；歐洲股市今天也收紅。

台股昨天大漲逾150點後，今天開高震盪，台股加權指數11時5分來到12005.34點，上漲34.71點，成交值來到762.53億元，早盤高點上漲至12038.21點，短暫收復月線與12000點整數關卡。

觀察蘋概股今天走勢漲跌互見，美系外資看好晶圓代工廠台積電2020年表現，目標價調高到380元，但台積電今天平盤，至337.5元；鴻海至88.1元，漲幅1.15%。

大立光受到新台幣升值影響，加上匯回百億元資金，去年第4季匯兌損失達新台幣13.2億元，吃掉近一個股本的每股盈餘（EPS），單季EPS僅60.32元，不過全年每股盈餘210.69元仍創台股歷史新高紀錄。大立光今天股價來到5015元，漲幅3.08%，同為光學族群的玉晶光今天上漲2元，至610元，漲幅逾0.3%，成交值躍居盤中台股第一。

而聯發科則在盤下遊走，至431.5元，小跌1.26%。

投顧分析師指出，台股在總統大選前一日，市場呈現觀望態度，指數雖反彈，但仍處整理格局，能否重返月線仍是觀察重點，目前籌碼仍需整理，操作上不建議追高。（編輯：楊凱翔）1090110