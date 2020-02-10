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力成1月營收創同期新高 第1季衝高可期

最新更新：2020/02/10 16:21

（中央社記者鍾榮峰台北10日電）記憶體封測廠力成自結1月合併營收新台幣63.4億元，較去年同期51.72億元成長22.58%，創歷年同期新高。法人預估，力成第1季業績可望衝同期新高。

展望第1季營運，力成先前指出標準型動態隨機存取記憶體（DRAM）封測量持穩，產能續滿載，行動DRAM、利基型DRAM以及特殊型DRAM封測需求高於往年季節性表現，伺服器記憶體需求可望逐季成長。

在快閃記憶體部分，智慧型手機應用需求可能季節性調整，資料中心需求穩，固態硬碟滲透率持續增加。

在系統級封裝和模組部分，相關需求看佳，產品組合改善。在邏輯晶片封測部分，傳統型封裝需求正向看待，持續開發先進封裝技術，目前模組廠稼動率接近滿載。

力成預期第1季和第2季系統級封裝和模組表現看佳，第1季市況需求看佳，業績可望較去年同期成長，有機會創同期新高。

法人預期力成新產能將於第1季投產，布局3D NAND型快閃記憶體封測，新產能可望在第1季貢獻業績。

另外，伺服器DRAM訂單能見度可看到第1季底，法人預期第1季業績可望較去年同期成長16%到17%，每股純益可超過1.6元，今年上半年力成在記憶體封測表現可正向看待。（編輯：郭萍英）1090210

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