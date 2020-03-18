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武漢肺炎不只與美共同防疫 台灣尋求歐日科技合作
首頁 / 證券

遠距教學推升iPad需求 歐系外資升評鎧勝

最新更新：2020/03/18 12:18

（中央社記者吳家豪台北18日電）歐系外資表示，武漢肺炎疫情導致學校加速推動遠距教學，身為iPad機殼主要供應商的鎧勝-KY可望受惠，加上在Apple Watch機殼市占攀升，調升鎧勝評等至優於大盤，但目標價降到41元。

鎧勝股價今天上漲0.5元開出，盤中最高來到36.5元、漲幅近9%，成交量超過3500張。

歐系外資發布研究報告指出，鎧勝股價今年以來回檔35%，目前股價淨值比約0.4倍，從風險與報酬比率來看更具吸引力，且營運策略重新聚焦機殼本業，在Apple Watch市占也提升。

歐系外資觀察，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散，導致學校加速推動遠距教學，對iPad的需求優於預期，鎧勝將成為主要受惠者，有助於獲利穩健復甦。

由於鎧勝淡出局部組裝（sub assembly）業務，歐系外資將鎧勝2020年、2021年營收預估值皆調降逾50%，目標價從48元下修到41元，但看好鎧勝產品組合優化及減少相關資源投入，有助提高獲利能力，將鎧勝投資評等從「中立」調升至「優於大盤」。（編輯：黃國倫）1090318

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