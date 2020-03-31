鴻海去年每股賺8.32元 早盤股價走堅

（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海去年全年稅後淨利新台幣1153.08億元，每股稅後純益8.32元。鴻海今天早盤股價走堅，最高來到70.5元，小漲0.71%，市值來到9773.4億元。

鴻海去年稅後淨利1153.08億元，較前年減少10.65%，去年淨利率2.15%，前年2.44%，去年每股稅後純益8.32元，較前年EPS 8.03元略佳。法人指出，主要是去年全年鴻海有減資2成效應。

其中去年第4季鴻海稅後淨利477.65億元，較去年第3季成長55.77%，比前年同期減少23.17%，去年第4季淨利率2.74%，去年第3季2.21%，前年同期3.46%，鴻海去年第4季每股稅後純益3.45元，優於去年第3季EPS 2.21元，但較前年同期EPS 4.06元略低。

展望今年第1季營運表現，鴻海先前法說會指出，第1季消費暨智能產品、企業產品和運算產品，業績表現可能較去年第4季下滑15%以上，較去年同期減少15%以上，元件和其他產品可能季減15%以上，較去年同期減少10%以上。

鴻海表示，今年第1季業績表現可能如同往年的第2季，今年第2季表現可能像是往年的第1季。第2季預期有第1季訂單遞延的作用。

法人預估，鴻海今年第1季業績可能跌破新台幣兆元大關，較去年第4季下滑約42%左右，今年全年業績可能微幅成長1%到3%區間。

展望上半年，鴻海目標今年上半年業績較往年同期持平。觀察武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病， COVID-19）疫情對首季獲利或有部分影響，但影響在可控範圍，不過今年第1季營業利益率可能受到疫情影響。（編輯：黃國倫）1090331