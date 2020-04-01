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首頁 / 證券

連假前台股震盪量縮 收跌44點失守9700

最新更新：2020/04/01 14:15

（中央社記者潘羿菁台北1日電）疫情抑制經濟動能弱化市場信心，權值股台積電與大立光多空交戰，平盤附近震盪，台股上漲無力，尾盤台積電賣壓出籠，加權指數失守5日均線。

台股加權指數終場收在9663.63點，下跌44.43點，跌幅0.46%，成交量新台幣1173.71億元。

權值股台積電接近午盤一度翻紅，隨後賣壓回籠，最後下跌2.5元，收在271.5元；大立光終場下跌70元，收在3760元。

面板族群的友達、群創與彩晶表現亮眼，其中，友達與群創攻上漲停，股價分別鎖在6.97元、5.75元。誠美材則是開盤拉漲停，股價為5.58元。

潤泰集團旗下的南山人壽斥資312.76億元拿下世貿三館，加上潤泰新公告去年每股盈餘（EPS）9.35元創下近6年新高，推升潤泰新開高站上季線亮出漲停，收在42元。

IC設計的松翰與紘康同樣拉漲停，股價分別鎖在39.75元、55.4元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰預期，目前美股不至於破底，但劇烈震盪難免，讓台股信心疲弱；緊接著台灣進入4天清明連假，這期間如果美股順利建立信心，有望帶動台股假期結束後反彈格局；反之，若全球持續發布更大利空，料想台股也會遭逢沉重賣壓，不過至今觀察，市場要有更大利空消息機率應該較低。

蔡明翰強調，股市向來領先基本面，建議投資人關注美股震盪幅度是否縮小，一旦幅度趨緩，意味市場信心已建立，台股有望脫離震盪格局。（編輯：張均懋）1090401

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