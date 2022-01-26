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台灣新創圖睿完成A輪募資 加速拓展全球市場

2022/1/26 18:34
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（中央社記者吳家豪台北26日電）獲得CES 2022創新獎的台灣新創公司圖睿科技今天宣布，完成1500萬美元（約新台幣4.16億元）的A輪募資，將用於發展儲存資料保護技術，加速拓展全球OEM及企業用戶市場。

圖睿科技（GRAID Technology Inc）發布新聞稿說明，此輪募資由水木管理顧問領投，其他投資人包含和通創投、元大創投、國泰金控、中加投資、新生資本及金石創投等。

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圖睿科技成立於2020年，在2021年推出SupremeRAID解決方案，以超越市場競爭者4到40倍的效能，迅速獲得各大伺服器廠商及資料中心客戶採用，目前客戶遍布美國，歐洲、台灣及俄羅斯。

圖睿科技創辦人暨執行長游宗霖表示，圖睿相信SupremeRAID解決方案是近20年來在儲存市場最具影響力的創新技術，它將顛覆傳統企業及資料中心的資料保護方式，並成為新一代儲存資料保護的產業標準。（編輯：張均懋）1110126

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