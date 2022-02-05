股市詐騙頻傳 金管會：投資洽合法業者避免陷阱

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（中央社記者謝方娪台北5日電）資本市場熱絡，股市詐騙頻傳，金管會提醒民眾投資前務必停看聽，審慎確認所作的投資或交易是透過合法金融機構進行，避免落入詐騙陷阱，導致交易糾紛或血本無歸、求償無門。

近兩年資本市場熱絡，股市詐騙頻傳，近期許多投資人反映，有不肖人士成立臉書社團、邀請加入LINE群組，或以電話、簡訊或LINE等管道，主打可推薦飆股、未上市櫃股票、邀請開立帳戶投資甚至要求投資人入金代操等，誘騙民眾進行投資。

金管會再次出面呼籲，投資理財前務必停看聽，注意相關風險，先審慎確認所作的投資或交易是透過合法金融機構進行，以維護自身投資權益，避免落入詐騙陷阱，若透過非法業者投資，可能導致交易糾紛，也可能導致投資血本無歸、求償無門。

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金管會證期局網頁已建置「防範非法證券期貨業宣導專區」，投資人在進行投資前，可先查詢合法證券商、期貨業、投信投顧業名單，專區也揭露非法態樣及投資警訊等相關資訊，供民眾參考。

投資人若發現有非法業者以臉書社團、LINE群組、電話、簡訊等推薦股票等金融商品或邀請開立帳戶投資，可檢具具體事證資訊向警政署反詐欺專線165以及司法檢調機關提出檢舉，或提供金管會轉請檢調單位查辦。（編輯：楊蘭軒）1110205