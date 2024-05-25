研發心肌細胞層片治心臟病 日企業將申請製造銷售

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）大阪大學名譽教授澤芳樹所率的團隊研發由誘導性多功能幹細胞（iPS細胞）製造「心肌細胞層片」，與澤芳樹有關的一家公司6月將向日本政府申請製造銷售，將是源自iPS細胞的醫療產品首度提出這項申請。

日本「關西電視台」報導，澤芳樹擔任最高技術負責人的新興企業「CUORiPS」6月向厚生勞動省（衛生福利部）提出治療心臟病用的iPS心肌細胞層片的批准製售申請。最快明年可取得批准。

CUORiPS公司進行實驗，將iPS心肌細胞層片移植到重度心臟病患者身上使其心臟恢復功能。這家公司認為，利用iPS心肌細胞層片治療心臟病的病例即使少，但如果能推論具有療效，希望政府能在附帶期限的情況下批准製售。

共同社報導，澤芳樹所率的研究團隊2020年1月開始進行治驗以iPS心肌細胞層片移植到重症心臟衰竭病患的心臟，到去年為止，除了大阪大學之外，東京女子醫科大學、九州大學等合計針對8名患者進行治驗，治驗後的情況良好，因此決定向政府申請製售。

到目前為止，是針對缺血性心臟病患者進行治驗。從他人的iPS細胞製作心肌細胞層片，然後貼在缺血性心臟病患者的心臟表面，如果心肌細胞層片能確實附著於心臟，就能長出新血管，協助患者恢復心臟功能。

心肌細胞層片的材料iPS細胞是由京都大學iPS細胞研究所提供的。

厚生勞動省推估，日本國內罹患缺血性心臟病的患者約有4000人。（編輯：郭中翰）1130525