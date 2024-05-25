與夏日精靈有約 金門栗喉蜂虎保育活動登場

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（中央社記者洪學廣金門25日電）栗喉蜂虎是金門具特色的夏候鳥，每年4月飛抵金門挖洞築巢繁衍後代；因鮮豔羽色及特殊繁殖行為，成為金門夏日最引人注目的焦點。金管處長達1個多月的保育宣導活動今天登場。

為讓更多民眾認識栗喉蜂虎生態，以及推廣賞鳥正確態度，內政部國家公園署金門國家公園管理處今天起到7月7日的每週六、日，以及端午連假上午8時30分至12時，在慈湖三角堡由社團法人金門縣野鳥學會專業人員提供精彩生態導覽。

金管處表示，目前栗喉蜂虎營巢情況良好，在慈湖三角堡觀景平台上可觀察到栗喉蜂虎覓食、交配及辛勤挖洞築巢等有趣生態行為，歡迎民眾來欣賞栗喉蜂虎美麗模樣。

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為推廣「金門國家公園栗喉蜂虎生態即時影像」，活動期間至現場參加導覽民眾，掃描金門國家公園栗喉蜂虎生態即時影像QR code，並「訂閱」觀賞按讚並分享即贈送相關宣導品。

栗喉蜂虎分布東南亞，在金門地區栗喉蜂虎選擇築巢環境，較常見有山谷沖蝕溝、海岸陡峭沙壁、沙質農田田埂、沙質水池壁、散兵坑，以及具有陡峭面大形沙堆等。但金門在1993年解除戰地政務後，自然環境面臨極大開發壓力，以及觀光遊客帶來人為干擾，過去栗喉蜂虎曾經的棲地，也因而不復存在或遭到破壞。（編輯：孫承武）1130525