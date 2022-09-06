台積電穩盤上漲3元 台股震盪逾百點收紅

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台股6日終場在台積電漲3元發揮穩盤功能下，以小漲16點作收。（中央社檔案照片）

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）台股今天在權值股帶領下開高，一度上漲128點，但多頭信心不足導致盤中翻黑，終場在台積電漲3元發揮穩盤功能下，以小漲16點作收，成交值則再度萎縮。

加權股價指數終場上漲16.10點、漲幅0.11%、收在14677.20點、成交值新台幣1820.64億元，電子、金融權值股今天同步發功穩住盤勢，力挺指數站在平盤之上，指數盤中高低點相差166點，卻逼不出成交量；除權值股外，中小型股今天表現疲軟，近期表現相對強勢的生技股則見到拉回，資金轉趨觀望。

分析師表示，本週即將面臨中秋連假，長假將至多空皆縮手觀望，加上美國13日將公布8月消費者物價指數、美國聯邦準備理事會（Fed）21日將召開利率決策會議，在市場仍深受消息面的影響下，資金不敢輕舉妄動。

另外，法人指出，新台幣重貶刷新3年新低，熱錢持續撤出疑慮升高，加上中小型股賣壓沉重，導致台股欲振乏力，短線應稍加留意此情況是否有擴大跡象；此外，外資今年以來賣超金額突破1兆元，站在賣方的態度未見鬆動，雖內資投信仍是堅定做多，但就指數已跌破所有均線的技術面及籌碼面而言，台股測試前低14545點的可能性依舊存在。（編輯：楊凱翔）1110906