受理純網保申設10月底截止 金管會將成立審查會

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（中央社記者謝方娪台北21日電）金管會今年8月至10月開放業者申設純網保，金管會今天宣布將設立9至11人組成的審查會審查申設案，為避免潛在利益衝突，金管會明定審查委員本人及相關親屬與純網保申設案不得具利害關係。

金管會今年8月1日至10月31日受理業者申設純網路保險公司，金管會今天表示，為公平公正辦理純網保申設案審查，已訂定「純網保審查會設置要點」，其中有7項規範。

第一，為公平公正辦理純網保申設案審查，金管會特別設置純網保審查會；審查會為任務編組，在審查前成立，並在完成審查事宜且由金管會核准純網保設立後解散。

第二，審查會任務包括辦理純網保申設案審查、審查純網保營運模式、保險商品規劃及與審查過程或審查結果有關事項的建議。

第三，審查會設置委員9至11人，其中1人為召集人，將在申設截止日到期後，由金管會主委黃天牧指定金管會主管兼任，其餘委員由金管會就金管會主管及與申請案相關專門知識、技術或經驗的學者專家聘用兼任。

第四，審查委員均為無給職，但非金管會人員可依規定支給出席費、交通費及審查費；審查委員名單在金管會作成決定前應保密。

第五，審查會會議由召集人召集，應有2/3以上委員出席，以出席委員2/3以上決議同意，並應詳實記錄開會過程及將審查結果送交金管會。

第六，為避免潛在利益衝突，金管會明定審查委員本人及相關親屬與純網保申設案具利害關係者，不得為審查委員；且審查委員本人在接獲申設案有關資料起2年內不得擔任經核准設立的純網保或純網保發起人及其關係企業的相關職務。

第七，金管會明定審查委員及參與審查會會議人員對申請書件、審查過程、審查結果應盡保密義務。

金管會表示，金管會將秉持公平公正原則辦理審查，審查期間預計5個月，審查重點包括申請者財務能力、發起人、負責人及大股東適格性、營運模式可行性、保險商品創新性及風險管理機制妥適性等。（編輯：潘羿菁）1110921