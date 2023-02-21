待融資到位 海龍將創國內最高ECA信用擔保比例

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（中央社記者曾智怡台北21日電）海龍離岸風電計畫日前舉辦專案融資研討會，海龍今天表示，一旦融資到位，不僅將成為台灣最大的離岸風電專案融資案，出口信貸機構（ECA）信用擔保比例更將創下在台單一專案最高紀錄。

海龍離岸風電計畫今天發布新聞稿表示，16、17日攜手財務顧問國泰世華銀行舉辦「海龍離岸風力發電計畫 – 專案融資研討會」，針對專案進度、風險管控、股東動向及融資進程等面向，由海龍管理團隊及股東代表，與銀行團深度交流。

海龍指出，海龍目前已由開發階段邁入建設期，而北陸能源、玉山能源及三井物產等3家股東皆派代表到場，更展現股東對於專案的高度重視與承諾。

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海龍計畫副財務長暨行政總監萩原聰（So Hagiwara）指出，海龍計畫一旦融資到位，不僅將成為台灣最大的離岸風電專案融資案，出口信貸機構（Export Credit Agency，ECA）信用擔保比例更是在台單一專案目前最高，對於台灣金融業參與離岸風電開發具指標意義。

海龍計畫場址位於彰化外海，包含2A（300 MW）、2B（232 MW）與3 號（512 MW）風場，由加拿大北陸能源、新加坡玉山能源及日本三井物產聯合開發，預計2024年進入施工階段，可供應超過1GW乾淨能源，提供超過百萬家庭用電；風場總裝置容量達1044 MW，預計於2025、2026年間併聯發電。（編輯：林興盟）1120221