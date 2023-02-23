外資回頭股匯齊彈 新台幣升9.9分收30.405元

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（中央社記者潘姿羽台北23日電）台灣股匯市今天同步反彈，受到台股勁揚近200點激勵，新台幣匯率今天收盤30.405元，升值9.9分，台北及元太外匯市場總成交金額15.41億美元。

美股收黑無阻台股強彈力道，在台積電領軍，航運、觀光類股突破下，指數開高走高飆漲近200點，加權股價指數終場上漲196.64點，收在15615.41點。

今天三大法人同步買超台股，其中外資買超逾百億元。

外匯交易員指出，新台幣今天以30.518元開盤後，受到台股勁揚加上外資回頭鼓舞，一甩昨日頹勢、由貶翻升，盤中最高升抵30.345元，終場升幅收斂，收在30.405元。

外匯交易員表示，美國聯準會公布的會議紀錄並未超出市場預期，重點還是接下來的經濟數據怎麼走；局勢底定之前，新台幣匯率還是隨外資進出而波動。（編輯：張均懋）1120223