連日走揚後投資人獲利了結 亞股跌多漲少

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（中央社香港26日綜合外電報導）亞洲股市最近一波漲勢今天減弱，其中香港股市連漲3日的強勁走勢吸引投資人獲利了結。市場人士等待更多有關中國政府為支援飽受打擊的國家經濟所提出的計畫相關指引。

法新社報導，從23至25日，香港股市一共大漲逾8%，上海股市勁揚逾5%。利多來自有消息傳出，中國電商巨擘阿里巴巴的幾名共同創辦人已收購大筆阿里巴巴股份；同時北京承諾，會協助支持市場及推出支援經濟措施。

中國央行中國人民銀行決定下調銀行存款準備金要求，以鼓勵放款，這也進一步提振投資人信心。

然而，分析師示警，中國政府若要讓投資人恢復信心，有必要在對的經濟領域提供明顯更多協助，尤其針對龐大的房地產行業。

儘管在中共接下來的幾次會議，預料會見到官員發布更多措施；但本週沒有任何相關新消息宣布，已使得股市頓失上漲動力。

香港股市今天收盤挫跌1.6%，東京股市收挫1.3%，威靈頓、台北、曼谷和雅加達股市也都收低。

不過，上海股市收高0.1%，寫下連續4個交易日走揚。首爾、新加坡和馬尼拉股市也收漲。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1130126