盤中零股交易量暴增 12/2起撮合間隔縮短至5秒

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）為進一步促進盤中零股流動性，提升成交機會與效率，台灣證券交易所將再度縮短盤中零股交易的撮合間隔時間，從原本的1分鐘縮短至5秒，預計12月2日起實施。

證交所自2020年10月26日實施盤中零股交易制度，至今滿4年，統計至今年10月底，整體零股交易日均成交金額為新台幣29.68億元，較2020年前9月的2.23億元大幅成長約12.57倍。

證交所表示，根據統計，2019年底集中市場股價超過100元的股票有122檔；至今年10月底，股價超過100元的檔數已高達250檔，且有12檔超過千元。隨高價股數量不斷增長，投資門檻提高，對於資金有限的投資人而言，可以透過盤中零股交易方式，參與高價股投資。

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證交所統計，本國自然人占盤中零股市場的成交金額比重達82.5%，其中21至30歲和20歲以下年輕族群戶數分別成長5.6倍及5.2倍，合計占比達47.93%，顯示盤中零股制度對於年輕及小資族群的吸引力。

另外，盤中零股交易投資標的以權值股為大宗，統計開辦以來至今年10月底，盤中零股交易投資標的有58.4%集中在台灣50成分股、18.8%集中在台灣中型100指數成分股。（編輯：張良知）1131125