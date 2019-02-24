乳房X光攝影助揪癌 別怕痛怕輻射怕檢查

（中央社記者陳偉婷台北24日電）很多女性怕痛、擔心輻射致癌，不敢做乳房篩檢。國健署提醒，乳房X光攝影輻射劑量低，檢查時避開乳房腫脹期、別在乳房腋下塗抹護膚霜，降低重複攝影需求有助減少疼痛。

乳房X光攝影有助早期揪癌，且早期乳癌（第0-2期）治療預後佳，5年存活率高達9成。但衛生福利部國民健康署觀察發現，乳癌篩檢率仍有待提升，民眾往往因「不想面對」、「怕痛」等因素拒絕檢查，且近期也因網路社群充斥「乳房X光攝影輻射會致癌」等謠言，更讓民眾卻步。

衛生福利部國民健康署癌症防治組長林莉茹表示，有關乳房X光攝影檢查引發乳癌的爭議，放射線的安全性取決於使用劑量、篩檢開始的年齡、篩檢頻率等。根據原能會資料，一次乳房X光攝影檢查約接受0.7毫西弗劑量；美國保健物理學會指出，每年接受低於50毫西弗劑量的輻射，並無明顯健康（致癌）效應發生。

為了獲得清晰影像，並減少輻射劑量，乳房X光攝影檢查的過程必須將乳房夾緊，減少乳房組織重疊，確實會有些許不適感。

但林莉茹表示，新型的乳房攝影機器已大幅降低不適感，且有一些小「撇步」可以減輕疼痛。包含避開乳房腫脹期，選在經期結束1至2週內檢查；檢查前先心情調適，了解檢查的必要性；檢查時別穿連身裙、不要在乳房、腋下塗抹除臭劑、粉劑及護膚霜，以免干擾醫師正確判讀，甚至必須重複攝影。

國健署資料顯示，根據台灣實證研究，大規模篩檢能降低41%的乳癌死亡風險，並減少30%的晚期乳癌發生率；定期做乳房X光攝影檢查確實可達到早期發現、降低死亡率的目的。

目前國健署補助45歲以上至未滿70歲的女性每2年一次乳房X光攝影檢查，以及40歲以上至未滿45歲、具有乳癌家族史（母親、女兒、姐妹、祖母或外祖母）的女性每2年一次乳房X光攝影檢查。（編輯：黃于）1080224