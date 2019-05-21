進口日本冷藏牛肉 台灣擠下香港奪冠

（中央社東京21日綜合外電報導）日本牛肉出口量年年增加，日本農畜產業振興機構表示，冷藏與冷凍牛肉合計輸出量，2018年度創3799噸歷史新高紀錄。而在各國家或地區進口日本冷藏牛肉部分，台灣擠下香港奪冠。

日本經濟新聞報導，農畜產業振興機構表示，2018年度冷藏與冷凍牛肉合計出口量，達到3799噸歷史新高。受到和牛在國外廣受歡迎帶動，日本牛肉出口量比前一年度增加28%，是連續6年創新高。

而在冷藏牛肉部分，因為在運送時的鮮度管理比冷凍牛肉來得困難，所以價格也比較高；台灣在2017年重新開放日本牛肉進口後，首度超越香港，在進口日本冷藏牛肉奪冠。

日本牛肉主要出口到台灣、香港及新加坡等亞洲國家或地區。台灣2001年因為日本爆發俗稱狂牛症的牛腦海綿狀病變（BSE），暫停進口日本牛肉，到2017年才解禁。

有關日本牛肉銷往亞洲地區的數量增加，業者認為，歐美等地吃牛肉的方式主要是牛排，所以只吃沙朗等部位；但亞洲國家吃牛肉的方式包括燒烤等，會吃各種部位牛肉，所以讓牛肉消費量有增加趨勢。

目前日本牛肉業界都在關注中國何時解禁日本牛肉，日本畜產物輸出促進協議會負責人士說，如果中國能解禁日本牛肉進口，日本牛肉的出口量就會更加成長；且隨著有錢人增加，也會選擇更高級的牛肉。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1080521