台南新增1例登革熱 雨後快清隱藏孳生源

（中央社記者陳偉婷台北9日電）疾管署今天公布，台南市新增1例本土登革熱病例，為東區大同里居民。疾管署副署長莊人祥表示，台南市登革熱疫情已有趨緩跡象，但社區可能有隱藏孳生源，民眾和醫師仍要警覺。

衛生福利部疾病管制署上午以新聞稿公布，台南新增1例本土登革熱病例，為東區大同里60多歲男性，近期無出國史，8月6日陸續出現發燒、噁心、食慾不振、嘔吐、背部皮疹等症狀，隔日晚間症狀未改善前往就醫，8月8日通報、確診感染登革病毒第二型，個案住院治療中。

莊人祥表示，個案活動地以住家及歸仁區工作地為主，由於住家距離日前確診的東區大同里及中西區開山里個案150公尺內，初步研判他在居住地東區大同里或活動地周邊社區感染的可能性較高，感染源還有待近一步釐清。

今年截至8月8日國內累計68例本土登革熱病例，為高雄市49例、台南市18例、桃園市1例。另有291例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

莊人祥指出，台南市登革熱疫情已有趨緩跡象，但一個疫情要完整終結其實需要較長的時間，仍會有散發病例出現，研判也可能是社區還有隱藏性的孳生源，衛生單位和民眾都要持續做好孳清工作，有利疫情防治。

受颱風利奇馬及其外圍環流影響，部分地區可能出現豪大雨，疾管署提醒，降雨後1週為登革熱防治關鍵期，民眾雨後應加強環境巡查並徹底清除積水容器，避免病媒蚊孳生。

民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。醫療院所如遇有疑似症狀患者，可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。（編輯：張雅淨）1080809