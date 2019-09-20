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iPhone 11新機發表
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iPhone 11新機發表1/17

iPhone11今天開賣 他等快6天搶頭香

最新更新：2019/09/20 08:48
蘋果iPhone 11系列20日在台開賣，搶得中華電頭香的客戶是27歲的洪先生排隊了近6天，他從事服務業，這次瞄準iPhone 11 Pro Max而來。中央社記者江明晏攝 108年9月20日
蘋果iPhone 11系列20日在台開賣，搶得中華電頭香的客戶是27歲的洪先生排隊了近6天，他從事服務業，這次瞄準iPhone 11 Pro Max而來。中央社記者江明晏攝 108年9月20日

（中央社記者江明晏台北20日電）蘋果iPhone 11系列今天在台開賣，電信業優惠尬場，吸引果粉不畏大雨排隊苦等，搶得中華電頭香的客戶是27歲的洪先生，近6天前就來排隊，還準備了11顆行動電源備戰。

蘋果iPhone 11系列3款新機今天在台灣正式開賣，除了蘋果專賣店外，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信等5大電信業者與各蘋果經銷通路業者全力備戰，祭出如AirPods 2、優惠券、甚至多送一支手機等早鳥優惠「尬場」；台灣仍有逾6成的消費者選擇與電信業者綁約購機，iPhone 11系列在台銷售，預料電信通路仍是最主要戰場。

由於今年iPhone 11價格走「不漲反降」策略，預料買氣將勝過去年，截至今天上午8時左右，在電信三雄並列的信義威秀門市前湧現排隊人龍，估有逾百位果粉在等待iPhone 11新機開賣，即使今早下起大雨仍澆不熄他們的熱情，還有民眾是數天前就來排隊。

蘋果iPhone 11系列20日在台開賣，遠傳電信搶到頭香的果粉是從事營建業、46歲的張先生。中央社記者江明晏攝 108年9月20日
蘋果iPhone 11系列20日在台開賣，遠傳電信搶到頭香的果粉是從事營建業、46歲的張先生。中央社記者江明晏攝 108年9月20日

搶得中華電頭香的客戶是27歲的洪先生，從事服務業，這次瞄準iPhone 11 Pro Max而來，最喜歡這次新機的3鏡頭、廣角等創新功能，曾用過iPhone 6、OPPO等手機。他說，快6天前來時，電信三雄門口都還沒人，這次準備了「11顆行動電源」備戰。

台灣大哥大今天第一位排隊的民眾是27歲的李先生，從事影視產業，在18日傍晚4時左右抵達信義威秀門市，打算入手iPhone 11 Pro Max 64GB夜幕綠，他表示，由於排隊很漫長，還認識了中華電搶頭香的洪先生，一起叫外送，第2位則在30分鐘後抵達。

遠傳電信頭香的果粉是從事營建業、46歲的張先生，是遠傳8、9年忠實客戶，從18日傍晚來排隊，這次將入手iPhone 11紫色 128GB的新機。（編輯：鄭雪文）1080920

iPhone 11蘋果直營店開賣 果粉2度搶頭香

iPhone 11系列新機20日開賣，蘋果在台第2家直營店Apple信義A13首度開賣iPhone新機，30歲許先生搶到頭香。中央社記者吳家豪攝 108年9月20日
iPhone 11系列新機20日開賣，蘋果在台第2家直營店Apple信義A13首度開賣iPhone新機，30歲許先生搶到頭香。中央社記者吳家豪攝 108年9月20日

（中央社記者吳家豪台北20日電）iPhone 11系列新機今天開賣，蘋果在台第2家直營店Apple信義A13首度開賣iPhone新機，由30歲許先生搶到頭香，2017年iPhone X開賣時，他也是首位到台北101直營店的客戶。

許先生從第一代iPhone開始使用，已是12年資深果粉。他受訪表示，大約每2年換一次新機，目前使用的是iPhone X白色256GB，今天準備要買iPhone 11 Pro Max夜幕綠256GB，沒選擇最大容量512GB是因為用不到那麼多。

許先生今天凌晨4時左右到現場排隊，行程與前年排隊購買iPhone X時幾乎相同；今天買完iPhone新機後，他還要趕去上班。

他指出，對iPhone 11 Pro Max最感興趣的是超廣角鏡頭和夜拍功能，雖然iPhone 11也很酷，但因為預期要使用2到3年，還是希望使用比較好的機種。

根據蘋果台灣官網顯示的3款新機售價，6.1吋採用LCD螢幕的iPhone 11售價新台幣2萬4900元起，較去年推出的iPhone XR降低2000元；5.8吋採用OLED螢幕的iPhone 11 Pro售價3萬5900元起；6.5吋採用OLED螢幕的iPhone 11 Pro Max售價3萬9900元起。（編輯：楊玫寧）1080920

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