松機唾液採檢站消毒不全？陳時中澄清：獨立空調、定期清消

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媒體報導，松山機場唾液採檢站消毒不確實，恐成防疫漏洞。指揮中心指揮官陳時中11日澄清，松機每間採檢室都有獨立空調、自動化紫外線消毒及人工消毒。（指揮中心提供）

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北11日電）媒體報導，松山機場唾液採檢站消毒不確實，恐成防疫漏洞。指揮中心指揮官陳時中今天澄清，松機每間採檢室都有獨立空調、自動化紫外線消毒及人工消毒，可安心使用。

有媒體報導指出，民眾反映松山機場唾液採檢站不僅空間狹小，也沒有清消，擔心旅客前後進入採檢恐相互傳染。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，唾液採檢區不僅是獨立空間且具獨立空調，傳染病防治專家都曾到現場指導，確保防疫。

陳時中表示，在唾液採檢區作業期間，往停機坪的大門都敞開以維持通風，並在每間採檢室裝設紫外線，進行空間消毒，每一名旅客採檢結束後，都會啟動消毒程序，隨後檢疫人員再以酒精擦拭桌面、牆面。

陳時中指出，他曾去松山機場採檢室查看過，採檢室不僅規格高，成本也高，還設有抽風、通風設備，每次使用完畢後會自動以紫外線消毒，還要間隔一定時間才能使用，清消做得非常完整。

媒體詢問，松山機場為何不比照桃園機場全面以鼻咽拭子採檢。

指揮中心疫情監測組長周志浩解釋，由於先前有民眾認為鼻咽採檢不舒服，有些人也不適合，因此去年開始進行唾液、鼻腔檢體平行測試，並將結果提至專家會議討論，認為篩檢結果準確度相當，同時也確認日本、香港、瑞士等多國都在機場採用唾液採檢，加上採檢空間都有完善消毒，可放心使用。

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陳時中說，因應國際Omicron變異株疫情，松山機場於春節檢疫專案期間，也有台北市政府及台灣護理隊感控查核小組至現場查核，並精進感控相關措施，以確保旅客及工作人員安全。

陳時中表示，為避免旅客的疑慮及誤解，後續松山機場將於採檢區域張貼明顯告示說明相關感控及清消作業，讓民眾安心。（編輯：管中維）1110211