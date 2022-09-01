考選部：外交、民航等4類特考 9/3如期舉行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北1日電）考選部今天表示，3日即將舉行111年外交人員、國際經濟商務人員、民航人員及原住民族特考，考試如期舉行，但請應考人出門應試分留意及加強自身安全，並密切掌握風雨天候狀況及海空交通動態。

中央氣象局今天表示，明天上午有機會針對颱風軒嵐諾發布海警。

考選部說，除外交人員、國際經濟商務人員及民航人員考試僅設台北考區外，原住民族考試分設台北、南投、屏東、花蓮及台東5考區。

考選部提醒，這4項考試筆試將於3日至4日同時舉行，另外，國際經濟商務人員各組別，民航人員飛航管制、飛航諮詢、航空通信及航務管理等4科別考試分別於9月5日舉行外語個別口試及英語會話，請應考人留意報到梯次及報到時間。

考選部說，為配合用人機關需求，這4項考試設52類科（科別），涵蓋外交事務推展、國際經貿交流及飛航業務管理等專業領域，是國家網羅具有高階英文能力、國際事務專長及專責航務作業人才的重要管道。

另外，為擴大原住民族就業機會，原住民族特考每年配合任用需求，舉辦不同等類考試，考選部表示，今年預定辦理三、四、五等考試，持續選拔優秀適格的原民人才學子。

目前疫情仍持續，考選部也提醒應考人持續注意各項防疫措施。（編輯：張均懋）1110901