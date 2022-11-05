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台鐵追分站建站百年 紀念票卡套11日限量兌換

2022/11/5 13:35（11/5 15:01 更新）
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台中海線追分火車站，因「追分－成功」車票聞名，為慶祝建站百週年，並祝福準備考試的學子順利，台鐵局將發行限量「追分100百戰百勝」紀念票卡套。（台鐵局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年11月5日
台中海線追分火車站，因「追分－成功」車票聞名，為慶祝建站百週年，並祝福準備考試的學子順利，台鐵局將發行限量「追分100百戰百勝」紀念票卡套。（台鐵局提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年11月5日
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（中央社記者沈佩瑤台北5日電）台中海線追分火車站，因「追分-成功」車票聞名，為慶祝建站百週年，並祝福準備考試的學子順利，台鐵局將在11日發行限量「追分100百戰百勝」紀念票卡套，以兌換方式放送。

台鐵局今天發布新聞稿表示，為慶祝追分車站建站百週年及祝福準備考試的學子們考試順利成功，11日將發行「追分100百戰百勝」紀念票卡套，以象徵樣樣勇奪第一之意，祝福考生金榜題名。

台鐵局說，票卡兌換方式為11日上午9時起，於追分站購買4張「追分-成功」名片式車票，即可現場兌換1份紀念票卡，離櫃後不提供事後補換，每人每次最多限兌換4份，限量2000份換完為止，票卡採卡片式設計，可作為賀卡寫下對考生的祝福。

台鐵局表示，目前台鐵局售票系統所印車票皆已改為西元紀年，惟名片式車票仍維持民國紀年，恰逢民國111年11月11日，「111.11.11」名片式車票極具收藏價值，收藏贈送兩相宜。

台鐵局也製作「追分100」活動紀念章，活動日起放置於追分站提供民眾蓋章留念，歡迎民眾到站共襄盛舉。（編輯：張芷瑄）1111105

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