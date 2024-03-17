汽柴油18日雙漲 95無鉛每公升31.2元創4個月新高

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（中央社記者劉千綾台北17日電）國際油價上漲，中油油價平穩雙機制續行，18日凌晨零時起，汽、柴油每公升分別調漲新台幣0.2元及0.1元；其中，發油量最大的95無鉛汽油每公升價格31.2元，創下近4個月以來的新高。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.7元，95無鉛汽油每公升31.2元，98無鉛汽油每公升33.2元，超級柴油每公升為27.2元。

台灣中油表示，受俄烏戰爭情勢轉趨緊繃、石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）繼續維持減產保價策略等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲0.21美元，新台幣兌美元匯率升值0.054元，國內油價依公式計算漲幅為0.06%。

依照浮動油價機制調整原則，汽、柴油應各調漲1.9元及3.1元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收1.3元及2.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元。

中油啟動雙重平穩機制，汽、柴油共各吸收1.7元及3.0元，國內汽、柴油實際每公升價格各調漲0.2元及0.1元。

中油表示，依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.7元及3.0元均由台灣中油吸收，民國113年累計至2月底止，中油共吸收約28.52億元。（編輯：蘇志宗）1130317