清明連假出國潮 桃機建議提早3小時到機場

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（中央社記者吳睿騏桃園機場29日電）桃園國際機場公司今天表示，清明連假疏運時間自4月3日至8日，總運量預估74.9萬人次。

機場公司晚間發布新聞稿表示，清明節連續假期不少民眾計畫出國旅遊，高峰預估落在4月4日及7日，單日旅客量上看13萬人次，建議旅客提早3小時到機場。

機場公司說，第一航廈出發尖峰時段為上午7時至9時、下午1時至3時以及晚間6時至7時；第二航廈出境尖峰時段為上午6時至10時、下午3時至5時及晚間10時至11時。提醒旅客提早3小時抵達機場，出發前可先向航空公司確認班機狀態。

機場公司指出，已於28日邀集航空公司、地勤公司、CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）、聯外交通及商業廠商等單位，共同研議疏運計畫，除在疏運期間增派人力、因應人流加強引導、提升安檢查驗服務能量及餐飲供應，並視航班運量滾動調整。

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機場公司提醒旅客，出國前確認護照效期、抵達國家是否需要簽證，另外在過安檢線前預先脫掉外套、帽子、皮帶並將身上零錢等金屬物品取出放置於隨身行李，為加速通關減少複檢，機場公司呼籲旅客留意危安物品的運輸規定。

另外，機場公司已因應旅運需求與業者協調，並視人潮狀況彈性調整班次頻率，有鑒於疏運期間進出機場車輛數多，民眾可先下載桃園機場官方APP或透過官方網站即時掌握交通及停車場最新動態。（編輯：張銘坤）1130329