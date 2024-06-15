台灣環境教育大使赴日交流 汲取永續發展教育經驗

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（中央社記者陳至中台北15日電）台灣各縣市推派的環境教育人員，近期組成參訪團到日本交流，汲取日本學校、民間組織永續發展的實務經驗及創新教學思維，藉此建構符合台灣校園的行動藍圖。

教育部今天發布新聞稿，這次參訪團由中華民國環境教育學會與日本可持續發展教育促進委員會（ESD-J）協助規劃，安排到多摩市立連光寺小學、和田中學、新渡戶文化高中等交流學習。

教育部指出，多摩市從2009年起致力推動地方ESD（可持續發展教育，或稱永續發展教育），以「培育2050年的大人」為核心理念，將地方資源導入校園課程。舉例來說，學校會運用綜合學習時間，到周邊社區觀察自然和體驗農事，並運用平板電腦繪畫、寫下所學內容。

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另外，多摩市也讓學校運用營養午餐食材規劃課程，傳遞健康飲食、零廚餘概念，讓學生在無形之中融入聯合國倡議的永續發展目標。台灣參訪團也在過程中，向日本分享學校治理、實作行動與師生參與等環境教育成果。

教育部指出，日本強調在實踐聯合國永續發展目標時，應「不遺漏任何一人」，與台灣目前推動2050淨零排放下「公正轉型」內容不謀而合。教育部將持續發展符合台灣校園在地學習策略與情境，共同朝永續、淨零校園邁進。（編輯：黃世雅）1130615