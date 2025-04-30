成大團隊解析人體免疫 開發抑制劑可殺死癌細胞

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（中央社記者張榮祥台南30日電）國立成功大學團隊近4年研究，成功解析人體免疫反應重要角色T細胞去泛素酶USP24，且開發出小分子USP24抑制劑，可殺死癌細胞，抑制劑也已獲得多國專利。

成大今天發布新聞稿指出，這項癌症研究重大突破，由成大藥理學研究所長王憶卿、生物科技與產業科學系特聘教授洪建中團隊以近4年時間完成，小分子USP24抑制劑效果比現有免疫療法更好，成果4月16日已刊登在科學進步（Scinece Advances）國際期刊。

王憶卿表示，癌症近年最夯免疫療法是對癌細胞強大免疫逃脫能力、開發出免疫檢查點抑制藥物，啟動人體原有免疫能力殺死癌細胞，為癌症治療開啟新局。

PD-1/PD-L1抑制劑是目前最受矚目癌症免疫治療方式，PD-1是T細胞表面免疫抑制受體蛋白，PD-L1則是癌細胞表面蛋白，兩者一旦結合，將讓癌細胞逃避免疫系統監控，抑制T細胞發揮腫瘤毒殺作用，找出調控PD-1蛋白表現關鍵機制成為全球研究焦點。

成大團隊研究發現，在腫瘤微環境中，去泛素酶USP24於T細胞中表現顯著升高，活性可延長PD-1蛋白穩定性，導致PD-1累積與過度表現，進而抑制T細胞抗腫瘤能力。USP24表現受到發炎因子IL-6/STAT3訊息傳導路徑驅動，突顯和腫瘤誘發免疫抑制環境密切相關。

成大團隊成功揭示PD-1更上游機制，成功建立「可開關腫瘤基因」小鼠，提昇動物實驗便捷性，且找到小分子USP24抑制劑（USP24-i-101），可有效降低T細胞PD-1蛋白表現程度，恢復T細胞活性，強化腫瘤細胞殺傷效應。

成大表示，這項研究成果揭示USP24是一種新型PD-1調節劑，也證明在免疫抑制與腫瘤免疫逃脫中關鍵地位。成大團隊透過基因突變與小分子抑制策略，成功解碼USP24/PD-1路徑於腫瘤免疫調控作用，提供發展新型免疫治療藥物重要基礎。

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此外，在肺癌小鼠實驗中，使用USP24-i-101做為治療藥物10週後，效果比現有「CTLA-4」癌症免疫藥物更好，若兩者併用，可殺死癌細胞更是CTLA-4的1.5倍。洪建中說，這次研究揭露USP24-i-101可活化T細胞免疫能力，達到抑制癌細胞免疫逃脫效果。

成大團隊表示，抑制劑已獲多國專利，未來有望作為PD-1/PD-L1抗體療法輔助策略，進一步提升免疫治療廣度與深度。（編輯：李淑華）1140430