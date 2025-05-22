輝達助攻 馬偕打造AI機器人減輕臨床負擔

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）AI正夯，馬偕紀念醫院表示，人員出席NVIDIA GTC Taipei 2025，分享如何將AI機器人運用於臨床經驗，用輝達（NVIDIA）技術打造智慧型機器人協助傳送檢體等，減輕臨床人員工作負擔。

馬偕紀念醫院發布新聞稿指出，由NVIDIA主辦的NVIDIA GTC Taipei 2025於21日盛大展開，馬偕紀念醫院副院長陳裕仁今天應邀出席，與技術夥伴優必達（Ubitus）共同分享馬偕將AI機器人運用於臨床經驗。

陳裕仁說，馬偕利用NVIDIA系統研發包含能理解語音指令的輪型導引機器人、支援自然語言對話與物品運送的人型機器人，可以協助傳送檢體，減輕臨床人員的工作壓力與負擔。

此外，陳裕仁表示，具備多元感測能力、可靈活穿梭的AI機械狗，優先於病人就醫流程複雜、流動快的急診臨床進行測試；智能機器人搭載多項智能技術，結合大語言模型驅動的自然語言互動能力，可靈活執行任務、精準導航。

陳裕仁表示，馬偕同時於急診測試「虛擬人」技術，虛擬人數位角色的形式可在螢幕、各個型態的顯示器呈現，進行實地測試問診、病人關懷、資料收集與實地任務執行等能力，打造更完整的智慧醫療環境。

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馬偕也將NVIDIA MONAI平台應用於醫學影像判讀，協助醫師進行肺部CT與腦部MRI判讀。陳裕仁說明，可藉由AI初步判讀並標記出疑似病灶，不僅提高診斷一致性，有效加快醫師判讀速度，平均節省約2至3成時間；另外AI提供的標註及熱圖影像，對年輕醫師更具教學輔助價值。

陳裕仁強調，馬偕導入的AI解決方案已在實際臨床場域中測試，未來具備拓展至其他國家或地區的潛力，例如語音問診系統可因應需求快速轉換為多語版本，未來若與東南亞、日本或歐美地區合作，亦能迅速得以實踐。馬偕實務經驗證明，台灣智慧醫療已不再是紙上談兵，而是能實踐於臨床現場的「Taiwan Model」。（編輯：李亨山）1140522