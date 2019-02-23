公投法與兩岸議題 內政委員會成藍綠主戰場

（中央社記者陳俊華台北23日電）立法院今天選舉各常設委員會召委，內政委員會本會期將處理公民投票法修法，及洽簽兩岸和平協議前須先經公投的兩岸人民關係條例修正草案等優先法案，內政委員會將成為藍綠攻防主戰場。

立法院各常設委員會今天選舉召集委員，開票結果，民進黨立法院黨團獲得10席召委；國民黨團則與親民黨團合作，共獲6席召委。

行政院18日與民進黨立法院黨團達成共識，本會期最優先法案共47案，分為社會關注議題、強台與保台3大類。

其中，去年九合一選舉合併公投，造成投票時間過長，公民投票法修正草案列入最優先法案；台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）修正草案，明定兩岸進行政治協議需經公投、規範中國居住證相關法令，內政委員會將成為藍綠攻防主戰場。

重大議題方面，防止兒虐相關法案，包括將修正中華民國刑法，加重處罰凌虐幼童致死、致重傷；教師法修正草案，完善不適任教師的處理機制；修正兒童及少年福利與權益保障法和家庭教育法，預防兒虐事件發生等，分屬司法及法制委員會、教育及文化委員會及社會福利及衛生環境委員會。

防制酒駕部分，將修正道路交通管理處罰條例部分條文，提高酒駕、拒測及累犯罰鍰；因應普悠瑪翻車意外，國家運輸安全調查委員會組織法與運輸事故調查法列入最優先法案；都屬交通委員會範圍。

經濟委員會中，因應農地違章工廠輔導大限即將在明年6月到期，行政院預計3月提出院版工廠管理輔導法修正草案，針對長期群聚、沒有污染與公安危疑的工廠，希望就地輔導，已辦理臨登的7000多家工廠，不應明年到期而失效。

另外，行政院會21日通過同性婚姻專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，民進黨團擬將草案逕付二讀，因此不會在司法及法制委員會中審查。（編輯：郭萍英）1080223