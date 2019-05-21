原住民團體不滿網路影片涉抹黑 譴責仇恨言論

台灣原住民族政策協會等原住民團體21日召開記者會，譴責所有為掩護非法事實而扭曲歷史、污名化原住民族的仇恨言論，也希望政府加速推動原住民族轉型正義工作，積極促進社會溝通與對話。中央社記者王揚宇攝 108年5月21日

（中央社記者王揚宇台北21日電）台灣原住民族政策協會等團體不滿有網路影片影射原住民愛喝酒、享許多特權等，抹黑原住民，今天舉辦記者會對外說明，並譴責所有為掩護非法事實而扭曲歷史、污名化原住民族的仇恨言論。

台灣原住民族政策協會、台灣原住民族權利促進會等團體，今天在立法院舉辦「拒絕污名歧視抹黑、尊重原民土地權利」記者會，回應近日諸多對於原住民族抹黑的言論。

台灣原住民族政策協會發布新聞稿表示，一個有17萬人追蹤的YouTube頻道近日製作名為「當代原住民與漢人的矛盾」影片，內容影射原民愛喝酒、不工作、享繁多特權，例如加分、補助、原保地等，敘述脈絡嚴重偏離歷史事實，並惡意抹黑原住民族的當代處境。

台灣原住民族政策協會表示，在這部影片發布的前一天，平權會（台灣山地鄉平地住民權利促進會）所召開的記者會上，也散佈各種對於原住民族的歧視言論及文宣，而這個團體以全面開放原住民保留地自由買賣為主要訴求。

成大考古學研究所特聘教授兼所長劉益昌說，今天台灣原住民跟居住在原民地區的漢人土地問題，是過去歷史發展的必然，因為漢人背後有政府的容忍與支持；今天的問題，是400年來原住民所碰到國家體制所累積，該如何讓大家在彼此了解下進而欣賞尊重，這是政府單位要思考的問題。

台灣原住民族政策協會等原住民團體呼籲，譴責所有為「掩護非法事實」而扭曲歷史、污名化原住民族的族群仇恨言論；政府應持續徹查發生在原鄉的土地非法占用情形，以落實原住民族土地正義；政府應加速原住民族轉型正義工作推動，並積極促進社會溝通與對話。（編輯：楊玫寧）1080521