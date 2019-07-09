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解決少子化 朱立倫拋凍卵與擴大人工生殖補助

最新更新：2019/07/09 12:11
國民黨總統初選參選人郭台銘指小孩國家養是投資。同黨參選人朱立倫9日說，解決少子化問題當然是投資，但不能隨便花掉下一代的錢，目前台灣沒條件走福利國家。中央社記者王承中攝 108年7月9日
國民黨總統初選參選人郭台銘指小孩國家養是投資。同黨參選人朱立倫9日說，解決少子化問題當然是投資，但不能隨便花掉下一代的錢，目前台灣沒條件走福利國家。中央社記者王承中攝 108年7月9日

（中央社記者王承中、余祥台北9日電）國民黨總統初選參選人郭台銘今天指小孩國家養是投資。同黨參選人朱立倫說，解決少子化問題當然是投資，但不能隨便花掉下一代的錢，他沒有要抬槓，但目前台灣沒條件走福利國家。

郭台銘日前提出0至6歲國家養政策，朱立倫多次與郭台銘交鋒，郭台銘今天表示，大家都在意枝微末節，但當國家領導人應該要給大家新希望，提出未來性的政策，投資小孩就投資未來，虧他（朱立倫）還是念會計學，負債和投資分不清楚，他提的0至6歲國家養非做不可。

朱立倫上午則召開記者會，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨立委柯志恩、蔣萬安、陳學聖、林奕華、許毓仁等人也到場出席。

針對郭台銘的國家養小孩是投資，朱立倫表示，解決少子化問題當然是投資，但是錢是大家的，絕對不能浪費，不能隨便花掉下一代的錢，相信在場的立委也不會同意由政府補助高所得的家庭來養小孩。

朱立倫指出，他沒有要跟郭台銘抬槓，但他強調0到6歲幼兒大家養，走公平正義，目前台灣沒有條件走社會主義福利國家的道路。高所得家庭自己養、政府全面推動公托公幼減低中所得家庭負擔、低所得家庭當然由國家養，有國家養、幫忙養、自己養，才能達到公平正義。

另外，朱立倫也提出擴大人工生殖補助，讓34到40歲已婚夫妻擺脫不孕煩惱，而女性晚婚也成為趨勢，晚育、難育難以避免，因此他也提出對34到38歲未婚女性推動凍卵補助，把選擇的權力交還給女生。

針對蘋果日報最新民調指出高雄市長韓國瑜大勝郭台銘，是否會擔心被操作棄保或被綠營支持者灌票，造成民調失準。朱立倫表示，以綠營的角度，一定是希望國民黨提名的人選是最好打的，這是灌票的策略，但是他從來沒聽到要灌票給朱立倫，因為綠營支持者都知道朱立倫是最難打的。

柯志恩表示，朱立倫最能貼近年輕人的心聲，這樣的候選人才是中華民國所需要的，應該全力支持。蔣萬安指出，看到朱立倫所提的人工生殖及凍卵補助政策確實很令人心動，因為他跟他太太都希望能再有第二胎。林奕華說，朱立倫在擔任新北市長期間非常有藍圖、想法及執行力，相信他將來也是好的國家領導人。（編輯：趙蔚蘭）1080709

國民黨總統初選參選人朱立倫9日上午在台大校友會館舉行記者會，針對台灣民主自由、經濟與少子化等問題提出看法。中央社記者謝佳璋攝　108年7月9日
國民黨總統初選參選人朱立倫9日上午在台大校友會館舉行記者會，針對台灣民主自由、經濟與少子化等問題提出看法。中央社記者謝佳璋攝　108年7月9日
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