藍委質疑教科書置入綠營人物照片 違反教育中立

（中央社記者范正祥台北16日電）國民黨立委林奕華今天質疑，108年南一書局版本的高中公民與社會教科書置入行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）等民進黨政治人物照片，違反教育中立，要求教育部檢討並全面清查其他教科書是否有相同情況。

對於林奕華上午在立法院召開記者會所提質疑，出席記者會的國家教育研究院教科書中心主任楊國揚回應，願意把外界的意見帶回檢討，檢討結果會透過審查委員會集體討論的機制處理。

不過，楊國揚也強調，書是出版社的，教科書的審查，如果不是對錯，出版社有拒絕修改的權利，不是審訂機關要出版社改，出版社就一定得改。

林奕華認為，特定版本的高中公民與社會教科書中，大量出現民進黨政治人物的照片，顯然替執政黨施政擦脂抹粉，且書中有許多政治性照片，並非不可替代性。

她以該版本教科書介紹國籍法、原民權益與國會頻道為例指出，新聞媒體有許多神父甘惠忠個人秀新身分證等照片，「何以一定要用甘神父與林全、賴清德合照？」爭取原民權益的社會賢達或立委非常多，「為何要選用民進黨籍、酒駕又只擔任一屆不到的立委照片？」國會頻道為何要選用民進黨籍個別委員的質詢畫面，而非院會畫面？

林奕華再舉例，為何教科書將總統蔡英文、副總統陳建仁以及蔡總統任命的3位行政院長照片都全部置入，卻無一張國民黨籍的前總統馬英九或前副總統蕭萬長、吳敦義的照片。

另外，林奕華也指出，該版本出現希特勒與納粹禮的圖片。雖然圖文有略作解釋，但將納粹禮照片放入高一教科書，非常不恰當。

林奕華認為，即便教科書內容要跟上時事、與時俱進，也不可因此大量置入民進黨政治人物。應讓教育回歸專業，嚴守教育中立。她要求教育部責成相關單位，立即廢止該版本高中公民與社會教科書審訂字號，並全面清查其他教科書是否有相同情況。（編輯：謝佳珍）1080816