郭台銘：不參與連署選總統 不表示放棄參與政治

（中央社記者王承中台北17日電）鴻海集團創辦人郭台銘16日晚間發布聲明表示，他再三思考之後，決定不參與2020連署競選總統，「對不起，我讓你們失望了！」雖然不參與總統選舉，但並不表示放棄參與政治事務，他會持續積極推動他所提出的政策。

對於郭台銘的決定，國民黨文傳會代理主委程美華告訴中央社記者，因為郭台銘沒有要參選，也就沒有違反國民黨的相關規定，目前沒有黨紀處分這件事。

國民黨總統提名人韓國瑜也隨即發布新聞稿說，將爭取郭支持並盼有機會當面向郭台銘請益。

2020總統大選明年1月11日投票，中選會從9月13日起至17日受理總統、副總統選舉被連署人申請，外界關注郭台銘動向，就在截止日的前一晚，郭台銘透過幕僚發布重大聲明表示，他決定不參與2020連署競選總統。

郭台銘參加國民黨總統初選敗給高雄市長韓國瑜，國民黨提名韓國瑜參選總統，郭台銘則和台北市長柯文哲推動合作，原先計畫透過連署獨立參選，但直到連署最後一天前夕，突然拋出震撼彈宣布放棄。

不過，郭台銘也強調這不代表放棄參與政治事務。事實上，2020可推薦總統參選人的親民黨，先前也傳出披上橘袍可能是郭台銘參選可能性之一，仍讓人好奇他是否仍有伏筆。

郭台銘聲明提到，他參選總統的初衷，是希望能夠帶領台灣社會齊心拚經濟，但投身選戰以來，看到的卻是一些政治人物為了私利，挑起階級、仇恨、對立等民粹，那麼，這些會因為他義無反顧的挑起責任而終結嗎？抑或是需要他放下才可能拉回走偏的旋律呢？

郭台銘指出，不是因為任何人的勸說與影響，而是因為他再三思考之後，希望讓社會在關注國家領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是他決定不參與2020連署競選總統。

也因此，郭台銘說，他要向期盼他出來參選的好朋友們深深一鞠躬，表達最誠摯的歉意：「對不起，我讓你們失望了」。他知道這個決定會讓很多支持者難以接受，雖然參與政治到現在才短短的時間，但大家的熱情他都感受到了，尤其，當他聽到一些支持者即使遭到言語霸凌也仍然堅定支持他時，更是讓他感到心疼與感謝。

郭台銘指出，這幾個月來有機會能夠跟各行各業的朋友接觸、談心，讓他更清楚知道能夠為眾人服務是一件快樂又有意義的事情，因此，雖然不參與總統選舉，但並不表示他放棄參與政治事務。他會持續積極推動他所提出的政策，也期盼能夠有更多有理念的朋友願意一起為台灣繼續努力，讓台灣有著和平、安定、經濟與未來。

他強調，他依然是永遠的中華民國派。當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。（編輯：謝佳珍）1080917