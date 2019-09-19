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侯友宜訪星國科技娛樂業 盼打造新北為電競之都

最新更新：2019/09/19 21:11
新北市長侯友宜（左）訪問星國新創及科技產業，並與在新加坡發展的「新北青年」、青創代表與台商交流。中央社記者黃自強新加坡攝 108年9月19日
新北市長侯友宜（左）訪問星國新創及科技產業，並與在新加坡發展的「新北青年」、青創代表與台商交流。中央社記者黃自強新加坡攝 108年9月19日

（中央社記者黃自強新加坡19日專電）新北市長侯友宜今天訪問新加坡新創及科技產業，參訪在科技娛樂產業具世界領導地位的雷蛇公司，並邀請赴新北市投資與合辦亞洲電競大賽，共同合作打造新北市為電競之都。

侯友宜昨天起率市府團隊赴東協三國考察，首站抵達新加坡。他不僅觀摩傳統製造業數位轉型，也要透過參訪建置智慧園區、工業區立體化等，強化新北市競爭力。

侯友宜今天抵達新加坡雷蛇公司（Razer Inc.）總部表示，東南亞目前有10家「獨角獸企業」，雷蛇是其中之一，除發展電競軟硬體、電子通訊產品，近年更跨足電子支付，他非希望雷蛇也能到新北市擴展事業版圖，合辦亞洲電競大賽。

他指出，如果台灣有國際級指標業者加入，電競產業才會快速茁壯，新北市歡迎業者到新北市投資，也會以「招商一條龍」方式，解決行政程序、土地選址、招募資金等事宜。

對於雷蛇的新創思維，侯友宜認為，新北市製造業高度發達，現在也積極朝向產業升級與智慧化，引導企業創新與轉型，提升新北市工商產業競爭力。

值得注意的是，新北市這次也透過與南洋理工大學創新創業中心（NTUitive）及青年創業合作案例討論，作為打造智慧產業聚落參考。

另外，侯友宜也赴「先進再造與科技中心」（ARTC），汲取新加坡的傳統製造業智慧化過程與經驗，並和在新加坡發展的「新北青年」、青創代表與台商交流。

新加坡是侯友宜造訪東協3國首站，他明天轉赴泰國與越南繼續考察行程。（編輯：周永捷）1080919

新北市長侯友宜訪問星國新創及科技產業，參訪在科技娛樂產業具世界領導地位的雷蛇公司，圖為侯友宜（左）與雷蛇公司首席策略長李立民（右）合影。（新北市府提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年9月19日
新北市長侯友宜訪問星國新創及科技產業，參訪在科技娛樂產業具世界領導地位的雷蛇公司，圖為侯友宜（左）與雷蛇公司首席策略長李立民（右）合影。（新北市府提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年9月19日
新北市長侯友宜訪問星國新創及科技產業，他並參訪在科技娛樂產業具世界領導地位的雷蛇公司，體驗最新款的線上遊戲。（新北市府提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年9月19日
新北市長侯友宜訪問星國新創及科技產業，他並參訪在科技娛樂產業具世界領導地位的雷蛇公司，體驗最新款的線上遊戲。（新北市府提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年9月19日
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