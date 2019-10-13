立委提名與郭家軍重疊 柯文哲：儘量協調

擔任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲（前中）13日在台中市掃街拜票，為民眾黨立委參選人輔選，其中一站是前往潭子區潭水亭觀音廟參拜。中央社記者郝雪卿攝 108年10月13日

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台灣民眾黨部分區域立委提名與郭家軍重疊，擔任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲今天表示，儘量協調同一區提名一人，其實同一黨都不可能百分之百一致了，更何況只算是友軍。

國慶連假最後一天，柯文哲在台中市掃街拜票，為民眾黨立委參選人輔選，上午他前往潭子區潭水亭觀音廟參拜後，接受媒體聯訪。

對於民進黨主席卓榮泰說柯文哲常批評民進黨策略，實際上並不了解民進黨的策略，是「偷雞不著蝕把米」，柯文哲原本不回應，停頓幾秒後指出，其實這是國家問題，太多選舉的想法，最糟糕的是把手段當目標，後來用目標合理化所有行為，最麻煩的是將當選作為最高目標，去合理化其他行為。

被問到卓榮泰提出的「十分保台」，柯文哲說，今天台灣幾乎都是台灣派，台灣主體性、台灣優越性，他都不會去懷疑別人，只是每個人對於保台的方法，會有方法上的爭議，他還是主張科學、務實、理性，還要講數據，這才是務實治國的態度。

由於柯文哲今天還要幫台灣民眾黨在台中市第5選區立委參選人謝文卿掃街拜票，而鴻海創辦人郭台銘的郭家軍永齡基金會顧問郭昕宜也準備在這區參選，柯文哲對此表示，能夠協調儘量協調，其實同一黨都不可能百分之百一致了，更何況只算是友軍，目前定期由雙方幕僚討論，儘量同一區提名一人。（編輯：唐聲揚）1081013