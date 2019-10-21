綠委：香港放棄司法管轄權 落入北京一中圈套

（中央社記者陳俊華、范正祥台北21日電）港女命案凶嫌陳同佳願赴台投案引發爭議。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天質疑，政府之前處理林克穎案一再向英國請求引渡嫌犯來台服刑，這次反而拒絕陳同佳來台受審，為何雙重標準。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋表示，以司法管轄權說，港府必須處理這件事，若要到台灣處理，就要透過司法互助把人引渡到台灣；國民黨卻藉這個悲劇做政治操作，若香港放棄司法管轄權，反過來責罵台灣放棄司法管轄權，「就是落入北京政府的一中圈套」。

國民黨團總召曾銘宗及立委王育敏、林為洲、陳玉珍、童惠珍、許毓仁上午舉行記者會時表示，司法管轄權是國家主權最重要的一部分，涉嫌在台殺害女友逃回香港，遭到台灣通緝的陳同佳決定到台灣投案，政府應依法行政，維護主權，伸張正義。

英籍人士林克穎於2010年3月25日酒駕撞死黃姓送報生，2012年7月被台灣高等法院判刑4年，2012年8月他冒用友人護照潛逃到蘇格蘭。

對比陳同佳案，曾銘宗質疑，政府之前一再向英國請求引渡林克穎來台服刑，不惜進行跨國訴訟，為何這次陳同佳願意來台受審，政府反而拒絕，為何雙重標準。

民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、書記長李俊俋及立委周春米、趙天麟、王定宇隨後舉行記者會。李俊俋說，司法管轄權是指法院管轄範圍，一種是屬人，這也是每次台灣有詐騙犯在國外犯罪，希望能引渡回台；另一種是屬地，發生在哪裡就在哪裡處理，特別是人不在的時候，就必須透過司法互助。

李俊俋表示，這案子從頭到尾是香港人殺香港人，但是發生在台灣，以司法管轄權來講，港府必須處理這件事；如果台灣要處理，必須透過跟香港的司法互助，然後把人引渡到台灣來，用屬地主義來處理。

李俊俋指出，台灣的地檢署多次與港府要求談司法互助，才能處理這個案子，但港府置之不理，昨天突然說陳同佳願意來台受審，「請問是自首還是被自首？」港府在北京政府壓力下，把台灣、香港都當中國一部分，放棄司法管轄權而要來台灣處理，因為他們認為台灣也是中國一部分，「這樣我們能接受嗎？」

李俊俋說，陳同佳至今仍被台灣的司法單位通緝，只要人一到台灣，就能立刻逮捕，這就是台灣發揮司法管轄權的真正意義；悲劇的事情，香港、北京卻在做政治操作，國民黨也跟著做政治操作，如果香港放棄司法管轄權，反過來責罵台灣放棄司法管轄權，「就是落入北京政府的一中圈套」。（編輯：蘇志宗）1081021