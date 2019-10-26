評自己失言 柯文哲：三分真七分假再經過產業鏈

（中央社記者陳怡璇台北26日電）台北市長柯文哲的香港擦槍走火說、自殺說、藏人自焚說等惹議。柯文哲表示，他都能點出別人做錯的地方、但別人最多只能說他失言，而且「失言裡面三分真七分假再經過產業鏈」。

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲曾以「擦槍走火」形容香港反送中局勢；評論輕生時說「自殺拜託去河濱公園，不要在公寓裡面自焚」與「自殺拜託吃安眠藥」，並說想不透為何要用自焚方式輕生，「有一陣子喇嘛流行自焚自殺，一次死100多人，造成中共困擾」，引來外界議論。

民進黨副秘書長林飛帆昨天在臉書上表示，這些言論都不太是理性辯論的範疇，並呼籲不要拿他人苦難開玩笑。

柯文哲今天出席第7選區（信義、南松山）參選人蔡宜芳競選辦公室成立活動，接受媒體聯訪時被問及此事，他說：「林飛帆曾經也是年輕人的標竿，現在呢？只不過是一個投靠…對啦，我要想想看用什麼字來形容你，這個就先破功。」

柯文哲說，他都可以講出別人哪裡做錯，但別人最多只能講他哪裡失言，而且「這失言裡面三分真七分假，再經過產業鏈」。

媒體追問前立法院長王金平昨天告別立院，柯文哲表示，王金平最大的資產就是他的人脈，就算他沒有職務也會很有能量，至於民眾黨會不會借用其力量，柯文哲說「可以幫多少算多少」。

外傳王金平將披親民黨戰袍選2020總統，柯文哲表示這是典型的放風聲，聽聽就好、遇到再講。

鴻海創辦人郭台銘幕僚劉宥彤也出席活動，表示蔡宜芳是她的好友，在這個選區相當年輕、選情比較艱困，前來加油並恭喜競辦成立。

由於前總統馬英九幫國民黨第10選區（土城、三峽）立委參選人林金結掃街輔選，而郭家軍在該區派出李縉穎，媒體追問會不會影響馬英九與郭台銘關係，劉宥彤說，既然是朋友，應該就不會太在意這些事，李縉穎選情也很樂觀。（編輯：李錫璋）1081026