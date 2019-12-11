親民黨推全責照護 健保多40元就能降低看護費

親民黨擬推全責照護政策，不分區立委被提名人滕西華11日表示，若將看護納入全民健保給付項目，民眾健保費只需多付40餘元，就可大幅降低看護費用。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者郭建伸台北11日電）親民黨擬推全責照護政策，不分區立委被提名人滕西華今天表示，若將看護納入全民健保給付項目，民眾健保費只需多付40餘元，就可大幅降低看護費用，看護費用將從每人每天2000餘元降到500到700元。

滕西華今天在宋楚瑜全國競選總部舉行「住院孤兒誰來扛？推動全責照護」記者會。她表示，台灣在2018年時已進入聯合國認定的高齡社會，但4、5年後可能會進入「超高齡社會」，2025年65歲以上人口將超過20%；又因為少子化，扶養比變高，若不改看護及住院情況，年輕人的負擔「沒有最重，只有更重」。

滕西華表示，根據全民健保資料庫，2017年的全國住院人數，高達195萬人，住院次數329萬多人次，平均住9.55日；台灣一年看護費市場平均新台幣600多億元，而大部分是女性在承擔照顧責任，勞動負荷很大，呼籲台灣必須全面進入「全責照護」時代。

滕西華說，看護若納入醫院管理，除了有專業訓練、降低感染控制，也能提升看護的職業尊嚴；重點是家屬除了必要的探病，也不必在醫院停留太長時間，不必請假當看護，「不必一人生病，全家住院」。

滕西華說，看護照顧別人也可能有職業災害，不僅可能被病人感染，把病人抱來抱去也有可能造成職災；現行沒有管理，看護若發生職災將無人照顧，納入全責照護後，看護權益將受到保障。

滕西華指出，如果將看護納入醫院體系，也能改善醫護血汗的問題，並且減輕家人的負擔，找到好看護也不用再靠運氣；由於陪病的需求變少，醫院也就不用這麼多商店街，醫院可有更多空間用於醫療。

滕西華指出，現在一天平均的看護費用是2100到2400元，若看護能納入全民健保，估算一天僅付500到700元；健保費用一年支應250億到300億元，全國民眾一年可省下300億到400億元費用。

滕西華說，健保是全民的最大公約數，若要推動全責照護，就必須調漲健保費用，如果以看護費用自付額500元計算，保費只需要增加40餘元就可支應，相信全民都會支持這個政策。

此外，由於國民黨立委陳玉珍日前赴外交部抗議後送往台大醫院，引發外界討論醫療資源濫用問題。滕西華表示，她不了解陳玉珍的病情，但台大醫院企業工會有發出聲明，應予以尊重。

媒體追問，是否認為國民黨立委用醫療體系在造勢？滕西華指出，她不確定是否有用醫療體系造勢，但就如她記者會所言，只要醫院有完善照護體系，就不必那麼多人去探病；尤其是政治人物最近都在跑選戰，到醫院可能不利感染控制，更恐讓陳玉珍無法休息，甚至病情更重，坦言其實都不好。（編輯：蘇志宗）1081211