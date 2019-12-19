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韓國瑜臉書貼文 重申重新設立特偵組

最新更新：2019/12/19 19:04

（中央社記者陳朝福高雄19日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天在臉書貼文，重申重設特偵組，是他認為要負起選民對換黨執政的期待，也是對執政團隊的清廉自我要求。

韓國瑜以「掏空高雄的人，現在正在掏空中央」為題貼文，表示昨天在政見發表會主張重新設立特偵組，清查政府高官的弊案，「我認為當總統的執政團隊弊案叢生，難道蔡英文總統還可以避重就輕完全不用負責嗎？」

韓國瑜表示，「只有獨裁國家的總統可以只許東廠肥貓營私舞弊、不讓特偵執法為民除害！」

韓國瑜指出，這幾天高雄債務問題備受討論，「前高雄市長、現任總統府秘書長陳菊，對於高雄過去負債新台幣3000億元的問題，僅僅說了一句『我還的比借的多』，那請問債務是如何累積到3300億？」

韓國瑜表示，光是利息每年要付出21億元，平均每個高雄人負債近9萬元。「而普悠瑪、蘇澳斷橋、慶富案，都和前高雄團隊有關，這些問題高官辭地方就升中央，有關係就沒關係，繼續掏空中央，怎麼和人民交代？」

韓國瑜重申重設特偵組，是要負起選民對換黨執政的期待，也是對執政團隊的清廉自我要求。（編輯：陳俊碩）1081219

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