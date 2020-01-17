遭不滿罷韓網友號召發起罷免 陳柏惟表示尊重

近期有民眾不滿罷韓，在網路喊話要發起罷免台灣基進黨立委當選人陳柏惟（圖）等人，陳柏惟17日受訪時表示，如果要把他罷免，也要講出道理，如果有道理，這是民主的一部分，他表示尊重。中央社記者蘇木春攝 109年1月17日

（中央社記者蘇木春台中17日電）有網友因為不滿罷免高雄市長韓國瑜的行動，在網路發起要罷免甫當選立委的台灣基進黨陳柏惟，他今天指出，這是民主的一部分，他表示尊重，「會永遠做抗韓的第一人」。

韓國瑜在競選總統失利後，又面臨遭高雄市民提案罷免市長的問題，不過，有網友在網路發起要罷免支持「罷韓」活動的陳柏惟，以及民進黨甫當選的8席高雄市區域立委。

陳柏惟今天接受媒體聯訪時表示，如果要罷免他，也要講出道理，如果有道理，這是民主的一部分，他表示尊重，至於罷免韓國瑜，他認為韓國瑜在競選市長的政見沒做，選後人不見，一直到參選總統失利後，才看到人，沒有不罷免的道理。

陳柏惟說，在去年韓國瑜熱度很高的時候，他就說韓國瑜不能信任，他會永遠做抗韓的第一人，現在他是支持高雄罷韓的台中人，「高雄的市長，高雄人自己罷免」。

至於陳柏惟台語流利，有網友拿來跟國民黨台南市黨部主委謝龍介比較，陳柏惟說，他與謝龍介台語都很好，他的台語比較生活化，謝龍介比較像台語演講，使用的俗語比較多。

他指出，台語跟英語一樣，在台灣很多人會聽會講，但受限環境與教育問題，台語是有環境沒教育，英語則是有教育沒環境，只要有會說台語的公眾人物，他相信是對台語發展有正面影響，台語腔調是否正確，需要國家的力量來建立標準系統，是未來努力的目標。

另外，選後許多民眾自發性發放「選舉祭品」，網紅館長陳之漢20日將到陳柏惟競選總部發雞排，陳柏惟表示，他的選區若有民眾要發放祭品，只要和服務處聯絡，他有時間就會去幫忙發，他自己則沒有主動辦相關活動。（編輯：卞金峰）1090117