國民黨改革 江啟臣籲成立集體領導平台

（中央社記者范正祥台北3日電）參選國民黨主席的立委江啟臣今天表示，國民黨要勇敢改變，不能跟不上時代。他主張，國民黨改革要朝向現代化，以及黨中央應在中常會授權下成立一個可以快速反映民意的集體領導決策平台。

江啟臣接受廣播節目「POP撞新聞」專訪談及對於國民黨改革願景，作以上表示。他隨後並赴國民黨中央登記參選黨主席。

他說，「我心中也在想，到底國民黨的問題是哪裡？輕重緩急哪些應該優先？國民黨談改革不是第一次，過去談很多，也談太久了」，最關鍵還是實踐的問題。

江啟臣指出，國民黨必須勇敢改變，而且必須做很多改變，而不是令許多年輕朋友覺得國民黨「跟不上時代」。他主張，國民黨改革要朝向「現代化」，包含組織扁平化、宣傳網路化、服務數位化、經營在地化以及視野國際化，共5大面向。

談及組織扁平化，江啟臣指出，就是大家提到的所謂集體領導，必須能夠快速反映民意，有效解決問題。不是由黨主席一個人決定重大事情，需有更多參採意見，這個決策平台不是中常會，但是必須由中常會授權給黨主席，來成立此一平台。

他說，這平台的成員除了黨主席，也要結合立法院黨團總召、書記長，還要納入地方聲音，希望縣市首長互推3人代表參與，加上黨務系統與智庫，構想共11人。

被問到為什麼不以中常會做為平台，江啟臣說，目前中常委體制要如何改革，大家還在討論當中，可是沒有辦法馬上，而且中常委不能減少到只剩11人，這是有困難的。（編輯：紀淑芳）1090203