黨魁補選投開票所設置標準不一 江啟臣抗議

（中央社記者余祥台北22日電）國民黨主席候選人江啟臣今天表示，近日接獲黨員反映，黨主席補選各縣市投開票所沒有統一的設置標準，恐影響投票意願，他向國民黨中央表達嚴正抗議，選務不應「一國多制」，各縣市黨部更不應該便宜行事。

國民黨主席補選將在3月7日舉行，由前副主席郝龍斌對戰青壯派立委江啟臣。

江啟臣透過新聞稿表示，距離黨主席補選投票僅剩兩週的時間，各項選務工作陸續就定位，但近日卻接獲許多黨員反映，選舉投開票所沒有統一的設置標準，有的縣市在一個行政區有好幾個投開票所，但有的縣市卻不是如此。

他以台北市為例，目前規劃設置27個投票所，每個投票所涵蓋的選舉人數為1173人，涵蓋的面積10平方公里；反觀桃園市卻只設置7個投開票所，每個投票所涵蓋的選舉人數達1857人，涵蓋的面積高達174平方公里，缺乏統一標準的結果，讓黨員行使權利的機會被制度所侵害。

江啟臣也提到，回顧近3次的黨主席選舉，2016年補選可投票黨員數有33萬7351人，設置476個投開票所，2017年選舉可投票黨員數有47萬6147人，設置507個投開票所，2020年補選截至2月20日可投票黨員數有31萬5839人，卻只設置271個投開票所，黨中央辦理選務不能「一國多制」，各縣市黨部更不應該便宜行事。

江啟臣指出，根據統計，國民黨40歲以下的黨員僅占全體黨員的3.16%，中高齡黨員在本次選舉中還是多數，隨著年齡越長，移動時的風險也就越高，缺乏投開票所的結果，就是讓中高齡黨員投票的風險提高。

他認為，更嚴重的恐怕是影響投票意願，讓本來已經預估投票率不高的補選，實際投票率繼續下修，這對於走在改革關鍵十字路口的國民黨來說，欠缺足夠民意支持，將讓改革之路雪上加霜。

江啟臣呼籲國民黨中央，立即建立各縣市統一的投開票所標準，盡可能增加投開票所的數量，降低因為選務所造成不便與困擾，提高黨員投票意願，讓黨員都有公平行使權利的機會，讓國民黨改革的起手式，不要留下話柄。（編輯：林興盟）1090222