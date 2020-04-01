美挺台參加世衛 蔡總統：愈來愈多國家支持

總統蔡英文（圖）1日在總統府敞廳發表談話，她表示，前階段台灣組好國家隊，這個階段要打國際盃。基於人道考量，台灣會積極加強跟各國的防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，後續會視產能給予國際社會更多的支持。中央社記者鄭傑文攝 109年4月1日

（中央社記者葉素萍、王承中台北1日電）美國國務卿蓬佩奧近日承諾協助台灣在世界衛生大會扮演適當角色；總統蔡英文今天說，愈來愈多國家表達對台灣的支持，台灣也會繼續做溝通工作；外交部長吳釗燮提到，來尋求支援的國家相當多，再籲世衛將台灣完整納入。

總統蔡英文今天在總統府敞廳發表談話指出，台灣防疫要打國際盃，願意在口罩、藥物、技術3項目對國際提供協助，包括，捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家醫療人員。

出席記者會的外交部長吳釗燮進一步說明，政府收到國際社會期盼援助的聲音，在不影響國內防疫準備情形之下，外交部做好準備對國際社會伸出援手，將針對美國、疫情比較嚴重的歐洲國家與友邦，進行第一波的國際人道援助行動，台灣將捐贈1000萬片口罩支援這些疫情嚴重國家的醫護防疫人員。

他說，將持續在台美防疫合作架構下，提供美國迫切需要的口罩，協助強化美國第一線醫療人員的防護措施；台灣與歐盟是理念相近的夥伴，雙方也共同合作對抗疫情，台灣將針對歐盟與疫情相對嚴重的會員國捐贈口罩，協助這些歐洲國家的醫護防疫，緩解對防疫物資的大量需求，後續將與歐盟與個別歐洲國家諮商，建立互惠的防疫合作，例如，就防疫物資建立互補供應鏈，互通有無。

在邦交國部分，吳釗燮說，除了提供口罩，支援友邦醫療前線，也將捐贈熱像體溫顯示儀以及額溫槍等；後續將針對個別國家疫情發展，以及台灣防疫物資能量，評估提供相關實質援助，協助友邦共度難關。

「其實來尋求支援的國家相當多，而且很早就來拜託，但是我們為了確保國內需求無虞，一直都沒有同意」，吳釗燮說，現在提供給國人口罩購買量已提升，海外國人的問題也已經解決，所以行有餘力，首波援助也是提供給疫情受創較嚴重的國家，以提供當地醫護防疫人員更多資源對抗疫情，未來會持續評估疫情發展與台灣防疫能量，規劃接下來的援助。

吳釗燮表示，台灣有責任站在協助各國抗疫的第一線，與世界各國共同打擊病毒，讓Taiwan can help不只是口號而是具體行動，強化國際防疫合作，最近有更多進展，例如，防疫科技合作，陸續有美國、歐盟、捷克、加拿大等國與中央研究院視訊會議，就快篩、藥品、疫苗等生物科技研發與生產，討論合作方向並將持續深化彼此合作。

積極建立防疫合作夥伴關係，他說，除了與美國建立防疫合作架構之外，台灣也與澳洲進行防疫物資合作，台灣與捷克也將在快篩、疫苗、藥品的研發生產，開啟合作，就醫療物資設備等交流，建立多面向防疫醫療合作架構。

吳釗燮表示，台灣長年被孤立在國際醫療衛生體系之外，這次面對武漢肺炎侵襲，台灣抗疫一開始雖只能單打獨鬥，過程艱辛，卻因超前部署、因應得宜，獲得世界多數國家的肯定，台灣有意願更有能力，提供協助，在雙邊與多邊的架構之下與國際合作防堵疫情。

他說，台灣不該一再被排除在國際公衛體系之外，再次呼籲世界衛生組織將台灣完整納入相關的會議、機制與活動，讓台灣與國際社會攜手共度難關，以實際行動向國際社會證明，世界需要台灣，台灣不會缺席。

另外，對於美國國務卿蓬佩奧近日承諾將遵循台北法，協助台灣在世界衛生大會扮演適當角色。媒體追問，政府與美方是否有討論，成為會員國是否為可能方向？

蔡總統說，台灣持續與很多理念相同的國家，討論台灣可以參與國際，尤其是在公共衛生與健康維護事情，台灣可以更積極提供協助或參與，「我們的溝通是持續性的，而且，愈來愈多國家表達對台灣的支持」；今天宣布的國際合作方案也是要具體證明，台灣可以變成國際社會非常有積極貢獻的國家，希望國際社會能聽到台灣的聲音。

日本媒體也問到，中國最近在日本有拋出有意讓台灣以觀察員身分常態性地參與世界衛生大會，中國這是善意的表現或是為了迴避國際對疫情的批判。

蔡總統說，這件事還是持續在觀察，「我們也都不敢鬆懈，加入國際社會的努力，都會持續進行」。（編輯：紀淑芳）1090401