國內疫情升溫 中選會籲民眾投票遵守防疫規範

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（中央社記者陳俊華台北6日電）台中市第2選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票。中選會今天說，因國內疫情升溫，已要求台中市及台北市選舉委員會落實選務防疫措施，提醒參與投票民眾遵守防疫規範。

中選會透過新聞稿指出，這次立委缺額補選及罷免案投票，台中市及台北市選舉委員會已分別訂定選務防疫計畫，對於投票所場地消毒、動線規劃布置、選舉人及選務人員安全防護等，都採取高規格選務防疫措施，請民眾安心。

中選會說，請投票民眾佩戴口罩進入投票所投票。但在工作人員查驗身分時，請暫時脫下口罩以利核對容貌與國民身分證是否相符；脫下口罩時，應與工作人員及前後民眾保持1.5公尺社交距離。

中選會表示，民眾進入投票所前，應量測體溫並進行手部消毒；保持社交距離，依排隊動線上貼的距離標示排隊；居家隔離、居家檢疫，及符合病例定義「嚴重特殊傳染性肺炎」通報個案，經醫院安排採檢，接獲通知檢驗結果為陰性前，應留在家中，不可外出，也不得進入投票所投票及參觀開票。

中選會指出，有發燒症狀的民眾前往投票時，應戴上手套，登記姓名及聯絡方式，由工作人員引導至專用遮屏圈票、投票。參觀開票民眾採取實聯制，有發燒症狀者不得進入。

中選會說，近期國內疫情升溫，新型變異株來勢洶洶，請參與投票民眾務必遵守選務防疫規範，保護自己也保護他人。（編輯：張均懋）1110106