與馬英九同台發春聯 蔣萬安仍未鬆口選北市長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北8日電）台北市長選舉熱門人選、國民黨立委蔣萬安，今天與前總統馬英九同台發春聯。外界關心何時宣布參選，但蔣萬安仍未鬆口，僅說國人現在關心的是如何守住疫情。

對於台中市第二選區立委補選明天投票，會不會去幫忙國民黨立委候選人顏寬恒助選，馬英九說，目前沒邀請他去，顏家應是有自己選舉策略上的考量，但如果需要，他就會去；至於顏寬恒父親顏清標住院，馬英九則說，應該很快可以出院。

面對外界質疑國民黨主席朱立倫在此次台中立委補選的過程中，角色似乎並不明顯，馬英九說，朱立倫應該有自己的規劃，就整個選情的考量，決定要不要去。

縣市長選舉年底登場，台北市長選舉熱門人選蔣萬安今天上午和前台北市長馬英九到松山區市場發春聯。馬英九被問到是否來為蔣萬安加油打氣時表示，蔣萬安若決定參選，大家一定會幫忙；只要是國民黨的候選人，他都一定會幫忙

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

媒體關心何時宣布參選台北市長，但蔣萬安仍不願鬆口，僅表示現在疫情升溫，國人最關心的還是希望能守住疫情，每個人在各自崗位上，把自己的角色扮演好，這最重要。

6日跨區在萬華設服務處，今天到松山發春聯，媒體解讀為參選北市長的起手式，蔣萬安則低調說，每年過年前他都會在選區的市場發送春聯，法律諮詢據點都有擴大服務，走入地方深入人群，扎實為民服務。（編輯：黃瑞弘）1110108