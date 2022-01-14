蘇貞昌就任3週年 柯建銘發文致敬自曝超級粉絲

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（中央社記者王揚宇台北14日電）行政院長蘇貞昌今天就任3週年，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天在臉書發文向蘇貞昌致敬，並透露他是「蘇粉」，推崇蘇貞昌在關鍵時刻絕不切割，是最有魄力、執行力的政壇「艾科卡」。

柯建銘在臉書發出長文，向蘇貞昌致敬，並說明與蘇貞昌的相遇、相知、相惜之緣。

柯建銘說，半世紀前，他考上中山醫學大學牙醫學系，當時醉心反對運動，是個瘋狂的支持者，天天看黨外雜誌、禁書，追逐著每一場演講會，勤走街頭，疏於課業，更是蘇貞昌的超級粉絲。每看到蘇貞昌的口才、機鋒風靡全場獨步全台，在台下拍手叫好，拍到手紅腫。

柯建銘說，1993年國會全面改選，他成為立法院最菜的菜鳥，隔屆（1996年）卻與蘇貞昌變為同事，讓他不勝惶恐，因此特別投緣。

柯建銘說，蘇貞昌是一個在關鍵時刻絕不切割的人，例如2012年至2014年間，蘇貞昌擔任民進黨主席，首戰「2012美牛事件」，逼前總統馬英九待國際標準Codex出來才開放等。

柯建銘也說，面對會計法修正案時，是他擔任總召任內，最飽受攻擊抹黑時刻，蘇貞昌喊出「解決歷史共業」。挑戰馬政府最困難時刻，一戰接一戰，他們共同走過，何其刻骨銘心，蘇貞昌在關鍵時刻絕不切割，「沒有他力挺到底，耳提面命，我是過不了的」。

柯建銘也在文中提到，最感念蘇貞昌在他最沮喪、落寞時，說出最有智慧、鼓勵的話，例如「越困難時，越不能生氣、動氣，凡事最後一個笑才是笑，但笑不能寫在臉上」。

蘇貞昌在2019年1月14日臨危受命，受總統蔡英文延攬再任閣揆。柯建銘說，兩人攜手合作，讓國家軸線再翻轉，但政治流言不斷，很多人常問、常提點他，2020年換人、公投後絕對換院長等，言之鑿鑿。

但他認為，總預算還沒過，還有立法院臨時會，蘇貞昌做錯什麼事要換，誰會比蘇貞昌強，這讓他百思不得其解。

柯建銘最後推崇蘇貞昌是政界的「艾科卡（前克萊斯勒汽車公司總裁）」，讓所有政治預言家，全部失業而已。（編輯：林興盟）1110114