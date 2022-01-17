國民黨接連受挫 王金平籲認清情勢團結第一

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（中央社記者范正祥台北17日電）近期國民黨在四大公投、中二立委補選、罷昶案接連受挫。前立法院長王金平今天受訪被問到國民黨應如何因應當前困境時呼籲「團結第一」，他也提醒國民黨須認清整個情勢，做出必要因應措施。

國民黨立委江啟臣、李德維、李貴敏、溫玉霞、吳怡玎、楊瓊瓔等人與中華議事學會、台灣新世代關懷協會於立法院共同舉辦國會青年體驗營，王金平受邀出席。

會前，王金平接受媒體聯訪，被問到很多人擔心國民黨現在的情況。對此，他呼籲國民黨，「團結第一」。王金平說，國民黨應了解目前的處境，做出最好因應。

王金平指出，國民黨必須了解競爭政黨在想什麼、做什麼，然後做出因應措施。

對於國民黨內有聲音希望黨主席朱立倫要負責，王金平說，自己沒有參與黨內活動，這次公投、台中市第二選區立委補選，沒有直接的參與，所以不便回答。

至於日前中廣董事長趙少康建議朱立倫擴大決策圈，王金平指出，每個人的看法都不太一樣，「我認為認清整個情勢，做出必要的因應措施就好，不是人多了就一定怎麼樣。」不過，人多了進入決策圈，總是考慮面向比較多元，各有好處。

王金平建議，國民黨或許也可運用所謂對策小組，了解民進黨怎麼做和國民黨該怎麼做，對策小組是絕對必要的，成員也不一定要高級到各個層次的領導者。

王金平以民進黨過去以來對付國民黨時在這方面的應對與做法為例指出，民進黨內部的對策小組，很多都是小兵立大功，很多想法也不是比較高位階的人想得到。

接受媒體聯訪時，王金平也被問到，自從2011年311福島核災後，台灣至今持續禁止福島5縣食品進口，此一議題最近再受關注。他說，大家應該有個共同看法，就是這是遲早一定會解決的問題，怎樣真正為安全做把關最重要。

王金平指出，假設要開放，當然要求在日本就檢驗好，到台灣要再度檢驗，須有各種良好器具與培訓更多人才偵測是否有輻射線污染問題，政府應該未雨綢繆。

此外，王金平今天在國會青年體驗營致詞時，鼓勵青年關心政治與公共政策。他並以自己過去擔任立法院副院長6年、立法院長17年時期推動國會外交為例指出，用心投入、誠心誠意、保持熱度，幫助國家做了很多實質外交工作。（編輯：蘇龍麒）1110117