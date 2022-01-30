不滿柯建銘發文數落 國民黨團：會讓你付出代價

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（中央社記者范正祥台北30日電）民進黨團總召柯建銘日前在立法院道歉，化解總預算表決停擺僵局，他今天說，道歉是給國民黨假性的成就感。國民黨團對此表示，如果道歉只是虛偽的政治大戲，「下會期國民黨會讓你付出應有的代價」，請拭目以待。

28日立法院第10屆第4會期第1次臨時會最後一天議程時，朝野立委於院會處理今年度中央政府總預算案對未獲共識提案進行表決過程中，一度發生因為民進黨立委郭國文有關福島5縣食品的發文滋生各黨團誤解，引發國民黨立委占領院會主席台造成議事停擺，後來經過柯建銘向全體立委說明，並代表黨團為造成議事延宕道歉之後，28日臨時會院會才繼續表決處理總預算案，最終並完成三讀程序。

對於28日當時情景，柯建銘今天清晨在臉書提及，國民黨團揚言提出倒閣案，他鞠躬致歉以解僵局，是對國民黨無能還逞能，他看穿不揭穿，給予假性的成就感。

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對於柯建銘臉書發文，國民黨團今天下午發布新聞稿表示，如果沒有郭國文主張過年前開放日本核食進口，也不會有國民黨立委站上議場主席台要求總統府、民進黨團說清楚講明白，也不會有國民黨團揚言倒閣要求民進黨政府正視及面對。

國民黨團不滿柯建銘在總預算28日通過後才隔不久，就在今天臉書發文把國民黨數落一頓，聲明柯建銘28日代表黨團所做道歉如果只是虛偽的政治大戲，「下會期國民黨會讓你付出應有的代價，不信，咱們就試試，請你拭目以待。」（編輯：蘇志宗）1110130