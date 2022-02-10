羅馬華人聖堂慶虎年 駐教廷大使主持祭祖儀式

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）迎接虎年開工，義大利羅馬天主教華人聖堂日前舉行春節彌撒，駐教廷大使李世明應邀出席與擔任祭祖儀式主祭，並在會後分送吉祥福袋，代表台灣祝賀羅馬僑界教友們虎年平安喜樂。

天主教為了融合華人在節慶祭祖的習慣，規定可在春節、清明節等節日舉行祭祖儀式。儘管義大利疫情嚴峻，羅馬天主教華人聖堂舉辦的春節彌撒，仍有20多名僑民教友前來參加。

彌撒採中文、義大利文雙語並行，由羅馬明愛會主任唐貝諾尼（Don Benoni Ambarus）蒙席擔任彌撒主祭，擔任輔祭的三位神父皆曾到台灣服務，包括馬來西亞籍的吳安道神父，被梵蒂岡官網稱為「德國面孔之中華老人」的彌維禮神父（P. Wilhelm K. Müller），曾在輔大任教的教廷宗教對話委員會副祕書長鮑林（Batairwa Kubuya Paul ）。

義大利近日每天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數仍高達十萬人，為了防疫，華人聖堂除要求與會者在門口以消毒液洗手，也要求全程配戴口罩，座位維持社交距離，並取消握手致意等儀節，儘量避免近距離接觸。

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唐貝諾尼在彌撒儀式中恭賀華人教友虎年快樂平安，他表示，疫情雖然改變眾人的生活方式，但盼望大家不要因為疫情害怕、憂鬱，要信任天主帶領，善用華人智慧維持內心平安，給周圍的人帶來好的影響，他深信在天主庇佑下，大家將平安度過疫情考驗。

彌撒後的祭祖典禮，由吳安道以敲擊大鼓方式揭幕，李世明率教友一起向先祖獻祭，以獻花、獻果方式，表達慎終追遠之意。祭祖儀式後教友們互祝新年快樂，氣氛祥和喜慶。（編輯：黃自強）1110210