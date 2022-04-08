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綠委盼中文譯音採通用拼音 蘇貞昌：請專家盤點

2022/4/8 14:45
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（中央社記者王揚宇台北8日電）民進黨立委許智傑今天質詢指出，現在使用的中文譯音有採通用拼音或漢語拼音，未來能否統一採用代表台灣意識的通用拼音，這樣民眾才不會搞混；行政院長蘇貞昌說，他會請專家盤點。

蘇貞昌也說，他很注重本國語言，會先了解看看，但語言是活的，最重要的是要能通，不過做法上不是用這個來表示意識形態。

立法院會今天進行施政總質詢，蘇貞昌率相關部會首長列席備詢。

許智傑質詢時提到，2002年扁政府時期，教育部國語推行委員會議通過台灣華語通用拼音方案，編訂中文譯音使用原則；然而，在2008年馬政府執政時期，改為以漢語拼音為準；2016年7月國發會在一場外籍人才相關會議上，要求交通部與地方政府將國道、地方道路及交通標示，統一採漢語拼音。

許智傑也舉媒體報導指出，當台灣採用通用拼音，中國就說台灣是為了搞文化台獨，但改用漢語拼音，便說這是與大陸先「統一」；他認為，台灣意識就是用通用拼音，漢語拼音就是中國意識，希望能統一成通用拼音。

蘇貞昌說，他很注重母語、本國語言，而語言是活的、很寬，一直在變化，最重要的是要能通，拼音就是要給外籍人士看得懂；不清楚這個進程變化，會請專家盤點後向他報告整個情況，而做法上不是用這個表示意識形態，「我覺得要通啦」。（編輯：林興盟）1110408

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